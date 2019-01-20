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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8974897589768977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:15

  Son of Sun написав:Можливо, що страхову компанію обирає банк, а не Віза, тому й такий сервіс і наповнення.
Знаю, що деякі інші банки-емітенти карток мають абсолютно адекватні страхові поліси і сервіс.
нееее - это как раз все все "плюшки-заманушки" от Визы при условии использовании их карт. Там право на страховку "активируется" только тому кто не менее 50% на дорогу и проживание в путешествии оплатил премиальной Визой. И кстати эта страховка бесплатна для клиента. А те доп.страховки что предлагают наши банки в "пакете" с некоторыми премиалками - то совсем другое
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:45

Re: Альфа-Банк

Пожалуйста, подскажите, может быть, кто-то сталкивался с похожей ситуацией.
У подруги умер отец, мама получает минимальную пенсию, но у отца была высокая. Хотела перейти на пенсию мужа, но ей отказали. Причиной назвали то, что хотя жили вместе, но прописан он был по другому адресу (жили в частном доме, но на отца была оформлена квартира, в которой живет сын с семьей). Пособие на похороны выплатили (хотя лет десять-пятнадцать назад нужно было быть прописанными по одному адресу, иначе не давали).
Вопрос - правильно ли отказали под таким предлогом? Мне кажется, что у них просто план по отказам...
З.Ы. Посмотрела на сайте, но по этим вопросам не нашла. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:05

  Striker написав:
  ol_zy написав:А с каких пор сендмани берет с пакетной альфы комиссию при п2п на приват? Или 0 комиссии - это слишком много?

Вчера проверял, рисует комисс за р2р. Тоже думал, что на шару.


не путайте комис карты и комис сервиса.
у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход.
а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:14

Alfa_Bank У вас банкомат с кешин приболел :(
После нажатия кнопки "пополнить счет" всем красный крест на экране показывает, после чего авторизация по карте сбрасывается. (Отделение Харьковское 12).
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:35

  Kalgan написав:Alfa_Bank У вас банкомат с кешин приболел :(
После нажатия кнопки "пополнить счет" всем красный крест на экране показывает, после чего авторизация по карте сбрасывается. (Отделение Харьковское 12).

Добрый день. Спасибо. Проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:23

  mephala написав:не путайте комис карты и комис сервиса.
у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход.
а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.

Т.е. тянуть другим банком с пакетной будет бесплатно?
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:44

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:будет бесплатно

Та скільки там того потягнути.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:33

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А по токену вот от МиФита дадут 0.5% орехов за внекатегорийный КБ?
Ну по анологии за токен от Г-Пэя.
Супер. Проверено. Дали 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:42

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:2. Вот та якобы "активированная" страховка от визы (а на самом деле от их южноафриканских партнеров) может стать для вас конкретным геммором в случае страхового случая. Тут на форуме и вообще в интернете описывались случаи, когда что-либо получить от СК из ЮАР весьма затруднительно. Но в теории - да страховка у вас как бы будет.

Получил выплату за 17 дней по страховому случаю.
Клуб анонимных свинорылов
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:27

Pater Раз на раз не приходится. Если интересно почитайте на этой же ветке - начало истории: viewtopic.php?p=4881135#p4881135 а также продолжение начиная отсюда viewtopic.php?p=4881991#p4881991 и следующие несколько страниц. Поэтому полагаться на такую "условно-бесплатную" страховку лично я в ближайшую поездку точно не буду. Особенно с учетом существующих сейчас всевозможных рисков
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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