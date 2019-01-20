Додано: Пон 28 вер, 2020 15:45

Пожалуйста, подскажите, может быть, кто-то сталкивался с похожей ситуацией.

У подруги умер отец, мама получает минимальную пенсию, но у отца была высокая. Хотела перейти на пенсию мужа, но ей отказали. Причиной назвали то, что хотя жили вместе, но прописан он был по другому адресу (жили в частном доме, но на отца была оформлена квартира, в которой живет сын с семьей). Пособие на похороны выплатили (хотя лет десять-пятнадцать назад нужно было быть прописанными по одному адресу, иначе не давали).

Вопрос - правильно ли отказали под таким предлогом? Мне кажется, что у них просто план по отказам...

З.Ы. Посмотрела на сайте, но по этим вопросам не нашла. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть.