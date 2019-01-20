Hella написав:Пожалуйста, подскажите, может быть, кто-то сталкивался с похожей ситуацией.
У подруги умер отец, мама получает минимальную пенсию, но у отца была высокая. Хотела перейти на пенсию мужа, но ей отказали. Причиной назвали то, что хотя жили вместе, но прописан он был по другому адресу (жили в частном доме, но на отца была оформлена квартира, в которой живет сын с семьей). Пособие на похороны выплатили (хотя лет десять-пятнадцать назад нужно было быть прописанными по одному адресу, иначе не давали).
Вопрос - правильно ли отказали под таким предлогом? Мне кажется, что у них просто план по отказам...
З.Ы. Посмотрела на сайте, но по этим вопросам не нашла. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть.
там не все так просто с переходом ... у меня мать и отец жидит вместе, юридически мать могла перейти на пенсию отца ... но ее как-то хитро пересчитывают - там не автоматом то, что поолучал покойный из супругов переходит - там как-то по новой для тебя ее пересчитывают ... у матери ее родная оказалась по итоге выше, чем если бы для нее пересчитали пенсию отца ...
насчет похоронных денег - их получал я, хотя прописан от родителей отдельно ...