Додано: Вів 29 вер, 2020 11:52

Столкнулся с неожиданной ситуацией при снятии денег в Альфа-банкомате с альфовской карты (ULTRA). Снимал несколько раз суммы порядка 10-20 тыс и обнаружил, что потерял в комиссиях около 500 грн Зашел в Тарифы, таки да, свыше 10 тыс в месяц снятие тарифицируется. Возник вопрос более дешевого вывода денег с Альфы. Раньше снимал картой Монобанка (и это было бесплатно), но сейчас при изучении тарифов вижу, что вроде как и такой вариант тарифицируется (не проверял сейчас). Про вариант p2p c MyAlfaBank на карты других банков в тарифах очень мутно написано и я так и не понял тарифицируются ли они и по каким условиям. Кормить Альфу своими экспериментами желания нет.

Вижу, что можно через кассу, но не всегда этот вариант удобен

Если у кого есть опыт, поделитесь.