Hella написав:Пожалуйста, подскажите, может быть, кто-то сталкивался с похожей ситуацией. У подруги умер отец, мама получает минимальную пенсию, но у отца была высокая. Хотела перейти на пенсию мужа, но ей отказали. Причиной назвали то, что хотя жили вместе, но прописан он был по другому адресу (жили в частном доме, но на отца была оформлена квартира, в которой живет сын с семьей). Пособие на похороны выплатили (хотя лет десять-пятнадцать назад нужно было быть прописанными по одному адресу, иначе не давали). Вопрос - правильно ли отказали под таким предлогом? Мне кажется, что у них просто план по отказам... З.Ы. Посмотрела на сайте, но по этим вопросам не нашла. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть.
там не все так просто с переходом ... у меня мать и отец жидит вместе, юридически мать могла перейти на пенсию отца ... но ее как-то хитро пересчитывают - там не автоматом то, что поолучал покойный из супругов переходит - там как-то по новой для тебя ее пересчитывают ... у матери ее родная оказалась по итоге выше, чем если бы для нее пересчитали пенсию отца ...
насчет похоронных денег - их получал я, хотя прописан от родителей отдельно ...
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Hella написав:IMPRINTER Спасибо, будем узнавать дальше... Пенсия по потере кормильца. И нигде в документах не сказано, что нужно проживать вместе. Просто свидетельство о браке.
совет банальный, конечно, но нужен адвокат по таким делам, или поизучайте реестр судебных решений
сам знаю о случае доначисления пенсии с минимальной из-за отсутствующего стажа, понятно, что случай другой - со стажем проще: доказали или "доказали", но делали через суд, занимался адвокат который до этого делал другим таокй же кейс
юристы все же поглубже в теме, но нужно именно кто уже делал подобное
Hella написав:IMPRINTER Спасибо, будем узнавать дальше... Пенсия по потере кормильца. И нигде в документах не сказано, что нужно проживать вместе. Просто свидетельство о браке.
совет банальный, конечно, но нужен адвокат по таким делам, или поизучайте реестр судебных решений
сам знаю о случае доначисления пенсии с минимальной из-за отсутствующего стажа, понятно, что случай другой - со стажем проще: доказали или "доказали", но делали через суд, занимался адвокат который до этого делал другим таокй же кейс
юристы все же поглубже в теме, но нужно именно кто уже делал подобное
А мож для начала обратиться в ПенсФонд? В Киеве на Воровского
Столкнулся с неожиданной ситуацией при снятии денег в Альфа-банкомате с альфовской карты (ULTRA). Снимал несколько раз суммы порядка 10-20 тыс и обнаружил, что потерял в комиссиях около 500 грн Зашел в Тарифы, таки да, свыше 10 тыс в месяц снятие тарифицируется. Возник вопрос более дешевого вывода денег с Альфы. Раньше снимал картой Монобанка (и это было бесплатно), но сейчас при изучении тарифов вижу, что вроде как и такой вариант тарифицируется (не проверял сейчас). Про вариант p2p c MyAlfaBank на карты других банков в тарифах очень мутно написано и я так и не понял тарифицируются ли они и по каким условиям. Кормить Альфу своими экспериментами желания нет. Вижу, что можно через кассу, но не всегда этот вариант удобен Если у кого есть опыт, поделитесь.
Квінто написав:Столкнулся с неожиданной ситуацией при снятии денег в Альфа-банкомате с альфовской карты (ULTRA). Снимал несколько раз суммы порядка 10-20 тыс и обнаружил, что потерял в комиссиях около 500 грн Зашел в Тарифы, таки да, свыше 10 тыс в месяц снятие тарифицируется. Возник вопрос более дешевого вывода денег с Альфы. Раньше снимал картой Монобанка (и это было бесплатно), но сейчас при изучении тарифов вижу, что вроде как и такой вариант тарифицируется (не проверял сейчас). Про вариант p2p c MyAlfaBank на карты других банков в тарифах очень мутно написано и я так и не понял тарифицируются ли они и по каким условиям. Кормить Альфу своими экспериментами желания нет. Вижу, что можно через кассу, но не всегда этот вариант удобен Если у кого есть опыт, поделитесь.
1. сменить пакет на новую линейку. там лимиты больше для банкомата. 2. при больших суммах все же пройти в кассу. там 2 раза в месяц без ограничения. 3. выводить на другие карты можно по п2п бесплатно если тащить с аллы сторонним сервисом - главно что бы СБ обоих банков не возбудились.