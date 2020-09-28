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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8975897689778978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:20

  Hella написав:Пожалуйста, подскажите, может быть, кто-то сталкивался с похожей ситуацией.
У подруги умер отец, мама получает минимальную пенсию, но у отца была высокая. Хотела перейти на пенсию мужа, но ей отказали. Причиной назвали то, что хотя жили вместе, но прописан он был по другому адресу (жили в частном доме, но на отца была оформлена квартира, в которой живет сын с семьей). Пособие на похороны выплатили (хотя лет десять-пятнадцать назад нужно было быть прописанными по одному адресу, иначе не давали).
Вопрос - правильно ли отказали под таким предлогом? Мне кажется, что у них просто план по отказам...
З.Ы. Посмотрела на сайте, но по этим вопросам не нашла. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть.


там не все так просто с переходом ... у меня мать и отец жидит вместе, юридически мать могла перейти на пенсию отца ... но ее как-то хитро пересчитывают - там не автоматом то, что поолучал покойный из супругов переходит - там как-то по новой для тебя ее пересчитывают ... у матери ее родная оказалась по итоге выше, чем если бы для нее пересчитали пенсию отца ...

насчет похоронных денег - их получал я, хотя прописан от родителей отдельно ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:10

IMPRINTER Спасибо, будем узнавать дальше... Пенсия по потере кормильца. И нигде в документах не сказано, что нужно проживать вместе. Просто свидетельство о браке.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:32

  Hella написав:IMPRINTER Спасибо, будем узнавать дальше... Пенсия по потере кормильца. И нигде в документах не сказано, что нужно проживать вместе. Просто свидетельство о браке.


совет банальный, конечно, но нужен адвокат по таким делам, или поизучайте реестр судебных решений

сам знаю о случае доначисления пенсии с минимальной из-за отсутствующего стажа,
понятно, что случай другой - со стажем проще: доказали или "доказали", но делали через суд, занимался адвокат который до этого делал другим таокй же кейс

юристы все же поглубже в теме, но нужно именно кто уже делал подобное
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:46

  cohan написав:
  Hella написав:IMPRINTER Спасибо, будем узнавать дальше... Пенсия по потере кормильца. И нигде в документах не сказано, что нужно проживать вместе. Просто свидетельство о браке.


совет банальный, конечно, но нужен адвокат по таким делам, или поизучайте реестр судебных решений

сам знаю о случае доначисления пенсии с минимальной из-за отсутствующего стажа,
понятно, что случай другой - со стажем проще: доказали или "доказали", но делали через суд, занимался адвокат который до этого делал другим таокй же кейс

юристы все же поглубже в теме, но нужно именно кто уже делал подобное

А мож для начала обратиться в ПенсФонд? В Киеве на Воровского
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:31

Re: Альфа-Банк

cohan clientage Спасибо, посоветую.
Про адвоката уже думали, про Пенсфонд нет, т.к. мама в другом городе живет.

Спасибо всем за советы, все передам :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:52

вывод денег с альфы

Столкнулся с неожиданной ситуацией при снятии денег в Альфа-банкомате с альфовской карты (ULTRA). Снимал несколько раз суммы порядка 10-20 тыс и обнаружил, что потерял в комиссиях около 500 грн Зашел в Тарифы, таки да, свыше 10 тыс в месяц снятие тарифицируется. Возник вопрос более дешевого вывода денег с Альфы. Раньше снимал картой Монобанка (и это было бесплатно), но сейчас при изучении тарифов вижу, что вроде как и такой вариант тарифицируется (не проверял сейчас). Про вариант p2p c MyAlfaBank на карты других банков в тарифах очень мутно написано и я так и не понял тарифицируются ли они и по каким условиям. Кормить Альфу своими экспериментами желания нет.
Вижу, что можно через кассу, но не всегда этот вариант удобен
Если у кого есть опыт, поделитесь.
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:00

  Квінто написав:Столкнулся с неожиданной ситуацией при снятии денег в Альфа-банкомате с альфовской карты (ULTRA). Снимал несколько раз суммы порядка 10-20 тыс и обнаружил, что потерял в комиссиях около 500 грн Зашел в Тарифы, таки да, свыше 10 тыс в месяц снятие тарифицируется. Возник вопрос более дешевого вывода денег с Альфы. Раньше снимал картой Монобанка (и это было бесплатно), но сейчас при изучении тарифов вижу, что вроде как и такой вариант тарифицируется (не проверял сейчас). Про вариант p2p c MyAlfaBank на карты других банков в тарифах очень мутно написано и я так и не понял тарифицируются ли они и по каким условиям. Кормить Альфу своими экспериментами желания нет.
Вижу, что можно через кассу, но не всегда этот вариант удобен
Если у кого есть опыт, поделитесь.


1. сменить пакет на новую линейку. там лимиты больше для банкомата.
2. при больших суммах все же пройти в кассу. там 2 раза в месяц без ограничения.
3. выводить на другие карты можно по п2п бесплатно если тащить с аллы сторонним сервисом - главно что бы СБ обоих банков не возбудились.
mephala
 
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