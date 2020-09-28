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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8976897789788979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:57

  Квінто написав:
Что касается перевода с карты на карту в MyAlfaBank. Попробовал только что перевести 500 грн. При переводе написало - комиссия 1 грн. Что, впрочем, подтвержалось в предыдущем сообщении. По факту сняло 510 грн с Альфы. То есть, комиссия 10 грн.
Вопрос к представителю, если он здесь есть или кто-то сможет прокомментировать, если понимает причины

Добрый день. Если используете наш Альфа-Перевод с карты на карту, там комиссия 1% + 5 грн., потому списано 10 грн. Это комиссия самого сервиса, а не карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:01

  Alfa_Bank написав:
  Квінто написав:
Что касается перевода с карты на карту в MyAlfaBank. Попробовал только что перевести 500 грн. При переводе написало - комиссия 1 грн. Что, впрочем, подтвержалось в предыдущем сообщении. По факту сняло 510 грн с Альфы. То есть, комиссия 10 грн.
Вопрос к представителю, если он здесь есть или кто-то сможет прокомментировать, если понимает причины

Добрый день. Если используете наш Альфа-Перевод с карты на карту, там комиссия 1% + 5 грн., потому списано 10 грн. Это комиссия самого сервиса, а не карты.

Квінто, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:06

Alfa_Bank
Почему тогда писали - комиссия 1 грн перед тем, как я подтвердил перевод? Вопрос риторический, выводы я для себя сделал. Не в пользу Банка, естественно.
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:12

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Квінто, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например

Имеется в виду "Поповнення своєї картки" в Монобанке? Так в тарифах вроде такое тарификуется как раз. Хотя, повторюсь, я так раньше всегда забирал с Альфы. И было бесплатно. Сейчас изучал тарифы и наткнулся, на то, что такие операции тарифицируются Альфой
Востаннє редагувалось Квінто в Вів 29 вер, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:12

  Квінто написав:Alfa_Bank
Почему тогда писали - комиссия 1 грн перед тем, как я подтвердил перевод? Вопрос риторический, выводы я для себя сделал. Не в пользу Банка, естественно.

Для ответа нужно понимать как вы совершали платеж (какой сервис, что нажимали), где была указана комиссия. Т.к. она указывается корректно обычно, про 1 грн. комиссии мы нигде не пишем.
Alfa_Bank
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