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Альфа-Банк
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:57
Квінто написав:
Что касается перевода с карты на карту в MyAlfaBank. Попробовал только что перевести 500 грн. При переводе написало - комиссия 1 грн. Что, впрочем, подтвержалось в предыдущем сообщении. По факту сняло 510 грн с Альфы. То есть, комиссия 10 грн.
Вопрос к представителю, если он здесь есть или кто-то сможет прокомментировать, если понимает причины
Добрый день. Если используете наш Альфа-Перевод с карты на карту, там комиссия 1% + 5 грн., потому списано 10 грн. Это комиссия самого сервиса, а не карты.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:01
Квінто
Alfa_Bank написав: Квінто написав:
Что касается перевода с карты на карту в MyAlfaBank. Попробовал только что перевести 500 грн. При переводе написало - комиссия 1 грн. Что, впрочем, подтвержалось в предыдущем сообщении. По факту сняло 510 грн с Альфы. То есть, комиссия 10 грн.
Вопрос к представителю, если он здесь есть или кто-то сможет прокомментировать, если понимает причины
Добрый день. Если используете наш Альфа-Перевод с карты на карту, там комиссия 1% + 5 грн., потому списано 10 грн. Это комиссия самого сервиса, а не карты.
, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:06
Alfa_Bank
Почему тогда писали - комиссия 1 грн перед тем, как я подтвердил перевод? Вопрос риторический, выводы я для себя сделал. Не в пользу Банка, естественно.
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Квінто
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:12
clientage написав:
Квінто, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например
Имеется в виду "Поповнення своєї картки" в Монобанке? Так в тарифах вроде такое тарификуется как раз. Хотя, повторюсь, я так раньше всегда забирал с Альфы. И было бесплатно. Сейчас изучал тарифы и наткнулся, на то, что такие операции тарифицируются Альфой
Востаннє редагувалось Квінто
в Вів 29 вер, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Квінто
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:12
Квінто написав:Alfa_Bank
Почему тогда писали - комиссия 1 грн перед тем, как я подтвердил перевод? Вопрос риторический, выводы я для себя сделал. Не в пользу Банка, естественно.
Для ответа нужно понимать как вы совершали платеж (какой сервис, что нажимали), где была указана комиссия. Т.к. она указывается корректно обычно, про 1 грн. комиссии мы нигде не пишем.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:14
Квінто написав: clientage написав:
Квінто, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например
Имеется в виду "Поповнення своєї картки" в Монобанке? Так в тарифах вроде такое тарификуется как раз. Хотя, повторюсь, я так раньше всегда забирал с Альфы. И было бесплатно. Сейчас изучал тарифы и наткнулся, на то, что такие операции тарифицируются Альфой
В наших тарифах дебетовых старых ПУ ничего не менялось.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:14
Квінто
ну так забирайте с альфы сервисами других банков и все будет бесплатно, ну пока что по крайней мере
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:15
Квінто написав: clientage написав:
Квінто, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например
Имеется в виду "Поповнення своєї картки" в Монобанке. Так в тарифах вроде такое тарификуется как раз. Хотя, повторюсь, я так раньше всегда забирал с Альфы. И было бесплатно. Сейчас изучал тарифы и наткнулся, на то, что такие операции тарифицируются Альфой
зуб даю, шо такое пополнение нашару и у Мони и у Альфы
А вы ссылки давайте Тарифов де вы такое увидели
Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения
А шоо, обнал у Мони теперь нашару? Какие там лимиты?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:17
Alfa_Bank
Проехали. Можете не отвечать.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:25
clientage написав:
зуб даю, шо такое пополнение нашару и у Мони и у Альфы
А вы ссылки давайте Тарифов де вы такое увидели
Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения
Я Вам, как раз, верю и не исключаю, что неверно истолковал пункт тарифов. Вот он:
безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет-сервісу "My Alfa-Bank" 1,5% + 20 грн
clientage написав:
А шоо, обнал у Мони теперь нашару? Какие там лимиты?
Меня в большинстве случаев устраивает вариант "забрать на Моню и c Мони перевести уже на другую карту удобного банка". То есть, не обнал, а вывод. Просто в тот момент, когда снимал с Альфы посчитал, что это будет проще. После "прокола" начал изучать тарифы с целью изменить свои привычки под реалии
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Вів 29 вер, 2020 10:29
cohan
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