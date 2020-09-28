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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:32
Квінто написав:
Я Вам, как раз, верю и не исключаю, что неверно истолковал пункт тарифов. Вот он:
безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет-сервісу "My Alfa-Bank" 1,5% + 20 грн
Этот пункт касается операций, совершенных через наши отделения.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:35
Квінто написав:
неверно истолковал пункт тарифов
Вам бы терминологию подучить, иначе вы неверно будете толковать любые тарифы любых банков. Что по факту и происходит
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:37
Квінто написав: clientage написав:
зуб даю, шо такое пополнение нашару и у Мони и у Альфы
А вы ссылки давайте Тарифов де вы такое увидели
Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения
Я Вам, как раз, верю и не исключаю, что неверно истолковал пункт тарифов. Вот он:
безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет-сервісу "My Alfa-Bank" 1,5% + 20 грн
clientage написав:
А шоо, обнал у Мони теперь нашару? Какие там лимиты?
Меня в большинстве случаев устраивает вариант "забрать на Моню и c Мони перевести уже на другую карту удобного банка". То есть, не обнал, а вывод. Просто в тот момент, когда снимал с Альфы посчитал, что это будет проще. После "прокола" начал изучать тарифы с целью изменить свои привычки под реалии
Не вижу пунк тарифа, но то, скорее всего, тариф на платежку через кассу.
А "...перевести уже на другую карту удобного банка" можно ж прямо из Алки, СЭПом 500К/дн нашару, от 30 до 60мин идет, даж на выходных. Правда сроки зачисления еще ж зависят от принимающей стороны -- на прошлом уикенде, например, Тася не хотела зачислять гроши, а Алка и Валя работали
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:40
clientage написав:
Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения
Что-то все пугают, а меня ни разу так и не заблочили. Правда, я начинал с 50-150 гривен за дочкины удаленные занятия, но потом и более крупные суммы гонять стал. К лимитам, впрочем, тоже не приближался.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:41
M-Audio написав: clientage написав:
Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения
Что-то все пугают, а меня ни разу так и не заблочили. Правда, я начинал с 50-150 гривен за дочкины удаленные занятия, но потом и более крупные суммы гонять стал. К лимитам, впрочем, тоже не приближался.
ттт
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:50
Квінто
А как мы любим ответы, когда вам несколько раз сказали, что это бесплатно (наверное же не просто так?), а вы упорно киваете на какой-то пункт тарифов
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:52
clientage
Спасибо всем за ответы. В принципе, приемлемых вариантов вывода достаточно.
Подытожу:
1. Касса банка 2 снятия в месяц без ограничений
2. СЭП
3. Забрать с Альфы сервисами других банков
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:54
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:04
ну в первом же посте сказали
3. потянуть
ты сделал наоборот- толкнул
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