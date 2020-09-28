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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8978897989808981>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:32

  Квінто написав:Я Вам, как раз, верю и не исключаю, что неверно истолковал пункт тарифов. Вот он:
безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет-сервісу "My Alfa-Bank" 1,5% + 20 грн

Этот пункт касается операций, совершенных через наши отделения.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:35

  Квінто написав:неверно истолковал пункт тарифов

Вам бы терминологию подучить, иначе вы неверно будете толковать любые тарифы любых банков. Что по факту и происходит ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:37

  Квінто написав:
  clientage написав:зуб даю, шо такое пополнение нашару и у Мони и у Альфы
А вы ссылки давайте Тарифов де вы такое увидели 8)
Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения :mrgreen:


Я Вам, как раз, верю и не исключаю, что неверно истолковал пункт тарифов. Вот он:
безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет-сервісу "My Alfa-Bank" 1,5% + 20 грн

  clientage написав:А шоо, обнал у Мони теперь нашару? Какие там лимиты?

Меня в большинстве случаев устраивает вариант "забрать на Моню и c Мони перевести уже на другую карту удобного банка". То есть, не обнал, а вывод. Просто в тот момент, когда снимал с Альфы посчитал, что это будет проще. После "прокола" начал изучать тарифы с целью изменить свои привычки под реалии :)

Не вижу пунк тарифа, но то, скорее всего, тариф на платежку через кассу.

А "...перевести уже на другую карту удобного банка" можно ж прямо из Алки, СЭПом 500К/дн нашару, от 30 до 60мин идет, даж на выходных. Правда сроки зачисления еще ж зависят от принимающей стороны -- на прошлом уикенде, например, Тася не хотела зачислять гроши, а Алка и Валя работали :!:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:40

  clientage написав:Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения :mrgreen:

Что-то все пугают, а меня ни разу так и не заблочили. Правда, я начинал с 50-150 гривен за дочкины удаленные занятия, но потом и более крупные суммы гонять стал. К лимитам, впрочем, тоже не приближался.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:41

  M-Audio написав:
  clientage написав:Другое дело, шо антифрод у Алки оч. нервенный -- может на раз залочить карту до выяснения :mrgreen:

Что-то все пугают, а меня ни разу так и не заблочили. Правда, я начинал с 50-150 гривен за дочкины удаленные занятия, но потом и более крупные суммы гонять стал. К лимитам, впрочем, тоже не приближался.

ттт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:47

  Vorlon написав:
  Квінто написав:неверно истолковал пункт тарифов

Вам бы терминологию подучить, иначе вы неверно будете толковать любые тарифы любых банков. Что по факту и происходит ;)

Как я люблю такие ответы. Когда кто-то отвечает, а кто-то просто умничает. И ведь много ума не надо!
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:50

Квінто
А как мы любим ответы, когда вам несколько раз сказали, что это бесплатно (наверное же не просто так?), а вы упорно киваете на какой-то пункт тарифов ;)
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:52

clientage
Спасибо всем за ответы. В принципе, приемлемых вариантов вывода достаточно.
Подытожу:
1. Касса банка 2 снятия в месяц без ограничений
2. СЭП
3. Забрать с Альфы сервисами других банков
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:54

  Vorlon написав:Квінто
А как мы любим ответы, когда вам несколько раз сказали, что это бесплатно (наверное же не просто так?), а вы упорно киваете на какой-то пункт тарифов ;)

Вам то чего париться? Вы как раз не перетрудились ;)
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:04

ну в первом же посте сказали
3. потянуть
ты сделал наоборот- толкнул
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