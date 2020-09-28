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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8978897989808981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:10

Квінто

смузисты у Аллы хорошиие.
не ппросто так едят свой хлеб
вам просто показалось там было написано от 1 грн до 30000 (это про сумму перевода)
всё честно
почти как в обменках на вокзале
можете повторить и посмотреть внимательно
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:17

wild.tomcat
Большое спасибо, передам.
Да, у вдовы минимальная пенсия, а муж был военным и потом работал на мет.комбинате, половина пенсии в любом случае будет выше минималки.
Hella
 
Повідомлень: 980
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