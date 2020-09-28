wild.tomcat
Большое спасибо, передам.
Да, у вдовы минимальная пенсия, а муж был военным и потом работал на мет.комбинате, половина пенсии в любом случае будет выше минималки.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:17
wild.tomcat
Большое спасибо, передам.
Да, у вдовы минимальная пенсия, а муж был военным и потом работал на мет.комбинате, половина пенсии в любом случае будет выше минималки.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:36
Еще пару страниц вопросов и соберете полные тарифы карты
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:39
Так еще и с развернутыми и перекресными комментами по контрагентам -- прям начальное рук-во свинорыла. Причем в соавторстве с официальным представителем курутого банка. Бестселлер прям рисуется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:54
Alfa_Bank Вопрос к сервису. Как вы умудрились угробить уже оба банкомата в отделении ? Кассирша говорит, звоните на горячую линию, это не ко мне вопрос
Кстати, вопрос на будущее, когда банкомат с кеш-ин не работает, какой алгоритм пополнения пакетки в кассе без комиса? Я про это у кассира не уточнял, просто спросил, с какой суммы без комиса, она ответила что с 4к. Меня это устроило. Но вроде в тарифах где-то проскакивало, что если банкомат не работает, то можно и меньше лимита без комиса на карту в кассе закинуть...
И таки да, что то долго ваши сотрудники по выписке думают. Такой простой,вроде, вопрос был
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:02
Добрый день. Заявка на возобновление работосопособности банкомата в работе. По вопросу выписки нужен анализ многих систем, поэтому так долго. Пополнение карты согласно действующих тарифов.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:15
Re: Альфа-Банк
Раньше (кажись, еще ДО Пакетов) такая норма была, а щас потихому её пристрелили... т.е. на общих основаниях
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:16
Re: Альфа-Банк
Надеюсь, та ошибка в выписке не влияет на сумму, которую нужно гасить, что б карта была в грейсе ?
Так и второй банкомат в отделении (который только на выдачу) тоже не работает ...
Т.е. уже убрали из ДБО пункт, о возможности пополнения пакетки в кассе без комиса, если банкомат с кеш-ин в этом же отделении не работает ?
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:19
Когда вводили комис за пополнения ультры в кассе, та норма еще была...
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:28
Кажись эта норма была и есть до сих пор для кредиток. Там погашение от 10..15К (точно не помню) для кешина нашару, а если кешин не пашет, то через кассу можно нашару и с меньшей суммой
А вот дебетки пополнялись и вкассе нашару на любую сумму, но с некоторых пор и для них ввели мин. сумму
Я оч. неаХтивный юзер этих фич
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:31
Re: Альфа-Банк
Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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