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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:10
Квінто
смузисты у Аллы хорошиие.
не ппросто так едят свой хлеб
вам просто показалось там было написано от 1 грн до 30000 (это про сумму перевода)
всё честно
почти как в обменках на вокзале
можете повторить и посмотреть внимательно
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:17
wild.tomcat
Большое спасибо, передам.
Да, у вдовы минимальная пенсия, а муж был военным и потом работал на мет.комбинате, половина пенсии в любом случае будет выше минималки.
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Hella
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:36
Квінто написав:clientage
Спасибо всем за ответы. В принципе, приемлемых вариантов вывода достаточно.
Подытожу:
1. Касса банка 2 снятия в месяц без ограничений
2. СЭП
3. Забрать с Альфы сервисами других банков
Еще пару страниц вопросов и соберете полные тарифы карты
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:39
ramzes4 написав: Квінто написав:clientage
Спасибо всем за ответы. В принципе, приемлемых вариантов вывода достаточно.
Подытожу:
1. Касса банка 2 снятия в месяц без ограничений
2. СЭП
3. Забрать с Альфы сервисами других банков
Еще пару страниц вопросов и соберете полные тарифы карты
Так еще и с развернутыми и перекресными комментами по контрагентам -- прям начальное рук-во свинорыла. Причем в соавторстве с официальным представителем курутого банка. Бестселлер прям рисуется
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:54
Alfa_Bank
Вопрос к сервису. Как вы умудрились угробить уже оба банкомата в отделении ? Кассирша говорит, звоните на горячую линию, это не ко мне вопрос
Кстати, вопрос на будущее, когда банкомат с кеш-ин не работает, какой алгоритм пополнения пакетки в кассе без комиса? Я про это у кассира не уточнял, просто спросил, с какой суммы без комиса, она ответила что с 4к. Меня это устроило. Но вроде в тарифах где-то проскакивало, что если банкомат не работает, то можно и меньше лимита без комиса на карту в кассе закинуть...
И таки да, что то долго ваши сотрудники по выписке думают. Такой простой,вроде, вопрос был
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Kalgan
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:02
Kalgan написав:Alfa_Bank
Вопрос к сервису. Как вы умудрились угробить уже оба банкомата в отделении ? Кассирша говорит, звоните на горячую линию, это не ко мне вопрос
Кстати, вопрос на будущее, когда банкомат с кеш-ин не работает, какой алгоритм пополнения пакетки в кассе без комиса? Я про это у кассира не уточнял, просто спросил, с какой суммы без комиса, она ответила что с 4к. Меня это устроило. Но вроде в тарифах где-то проскакивало, что если банкомат не работает, то можно и меньше лимита без комиса на карту в кассе закинуть...
И таки да, что то долго ваши сотрудники по выписке думают. Такой простой,вроде, вопрос был
Добрый день. Заявка на возобновление работосопособности банкомата в работе. По вопросу выписки нужен анализ многих систем, поэтому так долго. Пополнение карты согласно действующих тарифов.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:15
Kalgan написав:
Меня это устроило. Но вроде в тарифах где-то проскакивало, что если банкомат не работает, то можно и меньше лимита без комиса на карту в кассе закинуть...
Раньше (кажись, еще ДО Пакетов) такая норма была, а щас потихому её пристрелили... т.е. на общих основаниях
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:16
Alfa_Bank написав:
Заявка на возобновление работосопособности банкомата в работе. По вопросу выписки нужен анализ многих систем, поэтому так долго. Пополнение карты согласно действующих тарифов.
Надеюсь, та ошибка в выписке не влияет на сумму, которую нужно гасить, что б карта была в грейсе ?
Так и второй банкомат в отделении (который только на выдачу) тоже не работает ...
Т.е. уже убрали из ДБО пункт, о возможности пополнения пакетки в кассе без комиса, если банкомат с кеш-ин в этом же отделении не работает ?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:19
clientage написав: Kalgan написав:
Меня это устроило. Но вроде в тарифах где-то проскакивало, что если банкомат не работает, то можно и меньше лимита без комиса на карту в кассе закинуть...
Раньше (кажись, еще ДО Пакетов) такая норма была, а щас потихому её пристрелили... т.е. на общих основаниях
Когда вводили комис за пополнения ультры в кассе, та норма еще была...
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Kalgan
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:28
Kalgan написав: clientage написав: Kalgan написав:
Меня это устроило. Но вроде в тарифах где-то проскакивало, что если банкомат не работает, то можно и меньше лимита без комиса на карту в кассе закинуть...
Раньше (кажись, еще ДО Пакетов) такая норма была, а щас потихому её пристрелили... т.е. на общих основаниях
Когда вводили комис за пополнения ультры в кассе, та норма еще была...
Кажись эта норма была и есть до сих пор для кредиток. Там погашение от 10..15К (точно не помню) для кешина нашару, а если кешин не пашет, то через кассу можно нашару и с меньшей суммой
А вот дебетки пополнялись и вкассе нашару на любую сумму, но с некоторых пор и для них ввели мин. сумму
Я оч. неаХтивный юзер этих фич
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clientage
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