Додано: Вів 29 вер, 2020 16:54

Вопрос к сервису. Как вы умудрились угробить уже оба банкомата в отделении ? Кассирша говорит, звоните на горячую линию, это не ко мне вопросКстати, вопрос на будущее, когда банкомат с кеш-ин не работает, какой алгоритм пополнения пакетки в кассе без комиса? Я про это у кассира не уточнял, просто спросил, с какой суммы без комиса, она ответила что с 4к. Меня это устроило. Но вроде в тарифах где-то проскакивало, что если банкомат не работает, то можно и меньше лимита без комиса на карту в кассе закинуть...И таки да, что то долго ваши сотрудники по выписке думают. Такой простой,вроде, вопрос был