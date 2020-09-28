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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8979898089818982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:31

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А вот дебетки пополнялись и вкассе нашару на любую сумму, но с некоторых пор и для них ввели мин. сумму

Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32

  Квінто написав:Что касается перевода с карты на карту в MyAlfaBank. Попробовал только что перевести 500 грн. При переводе написало - комиссия 1 грн. Что, впрочем, подтвержалось в предыдущем сообщении. По факту сняло 510 грн с Альфы. То есть, комиссия 10 грн.
Вопрос к представителю, если он здесь есть или кто-то сможет прокомментировать, если понимает причины


если путаете комис карты и комис сервиса то юзайте СЕП и будет вам благо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:33

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А вот дебетки пополнялись и вкассе нашару на любую сумму, но с некоторых пор и для них ввели мин. сумму

Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?

..ну а чо кассира просто так дергать :P
при сумі поповнення меншої або рівної 4 000,00 грн – 30 грн за кожну операцію

Думаю, эт нуна оч. сильно бояться АТМ, шобы согласиться заплатить 30грн, за то, шо тётя пересчитает 20 лесечек... ну или с паперти принести 4 тыщи засаленых одногривневок :mrgreen:
Хотяяя, для вредной кассирши мона и 4001 монетки таки принести, еще и кофейку попросить :) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:54

Re: Альфа-Банк

Тільки помітив, що по одному з сімейних аккаунтів став спонсором на абонку по перевипущеному пакету із Zero на White в кінці серпня.
То мені приснилося, що раніше наче умови безоплатності при переході на інший пакет потрібно було виконувати вже з наступного місяця? Чи це нововведення?
stryzhko
 
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