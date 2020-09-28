Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:31
Re: Альфа-Банк
Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32
если путаете комис карты и комис сервиса то юзайте СЕП и будет вам благо.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:33
..ну а чо кассира просто так дергать
Думаю, эт нуна оч. сильно бояться АТМ, шобы согласиться заплатить 30грн, за то, шо тётя пересчитает 20 лесечек... ну или с паперти принести 4 тыщи засаленых одногривневок
Хотяяя, для вредной кассирши мона и 4001 монетки таки принести, еще и кофейку попросить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:54
Re: Альфа-Банк
Тільки помітив, що по одному з сімейних аккаунтів став спонсором на абонку по перевипущеному пакету із Zero на White в кінці серпня.
То мені приснилося, що раніше наче умови безоплатності при переході на інший пакет потрібно було виконувати вже з наступного місяця? Чи це нововведення?
|