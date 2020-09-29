Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:31
Re: Альфа-Банк
Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32
если путаете комис карты и комис сервиса то юзайте СЕП и будет вам благо.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:33
..ну а чо кассира просто так дергать
Думаю, эт нуна оч. сильно бояться АТМ, шобы согласиться заплатить 30грн, за то, шо тётя пересчитает 20 лесечек... ну или с паперти принести 4 тыщи засаленых одногривневок
Хотяяя, для вредной кассирши мона и 4001 монетки таки принести, еще и кофейку попросить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:54
Re: Альфа-Банк
Тільки помітив, що по одному з сімейних аккаунтів став спонсором на абонку по перевипущеному пакету із Zero на White в кінці серпня.
То мені приснилося, що раніше наче умови безоплатності при переході на інший пакет потрібно було виконувати вже з наступного місяця? Чи це нововведення?
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:20
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, когда в этом месяце должна настать РД для карты, у которой договор был подписан 31 числа? Приложение светит, что будет сформировано 1 октября.
Как будет обстоять дела в феврале?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:20
stryzhko я году где-то в 2018 таки выспорил у Аллы возврат абонки за то, что не обеспечил в месяце смены пакета с ультры на платинум-блэк требования по платинум-блеку. В то время действительно условия были прописаны так, что абонка не бралась ни по новым пакетам (только открытым пакетам нового клиента), ни по сменившимся пакетам (пакетам старых пакетов). Так после того как Алле пришлось вернуть "сотку", она задним числом поменяла условия и с тех пор если клиент новый и пакет только открыт - до конца первого календарного месяца использования пакета можно не соблюдать условия бесплатности. Но по пакетам старых клиентов, которые осуществили переход с одного пакета на другой необходимо обеспечить условие бесплатности того пакета, который действовал на последний рабочий день месяца. Даже если переход на этот пакет осуществлен в этот самый последний рабочий день месяца. Так что по ходу с вас плату взяли правомерно - условия 2 года как поменяли, но раньше такое было.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:57
Re: Альфа-Банк
Швидко летить час)) Була ж думка перейти з наступного місяця, але пам'ять таки підвела. Зате отримав почесне звання спонсора.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:43
Бонусы появились еще вчера вечером. Alfa_Bank, я в восхищении от Вашей работы, честное слово! За полдня Вы решили проблему, которую ЭКО Маркет не мог решить (или не хотел решать) две недели! Огромное спасибо Вам!
|