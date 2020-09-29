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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8979898089818982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:31

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А вот дебетки пополнялись и вкассе нашару на любую сумму, но с некоторых пор и для них ввели мин. сумму

Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32

  Квінто написав:Что касается перевода с карты на карту в MyAlfaBank. Попробовал только что перевести 500 грн. При переводе написало - комиссия 1 грн. Что, впрочем, подтвержалось в предыдущем сообщении. По факту сняло 510 грн с Альфы. То есть, комиссия 10 грн.
Вопрос к представителю, если он здесь есть или кто-то сможет прокомментировать, если понимает причины


если путаете комис карты и комис сервиса то юзайте СЕП и будет вам благо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:33

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А вот дебетки пополнялись и вкассе нашару на любую сумму, но с некоторых пор и для них ввели мин. сумму

Це в якій ціні дебетку через касу поповнити?

..ну а чо кассира просто так дергать :P
при сумі поповнення меншої або рівної 4 000,00 грн – 30 грн за кожну операцію

Думаю, эт нуна оч. сильно бояться АТМ, шобы согласиться заплатить 30грн, за то, шо тётя пересчитает 20 лесечек... ну или с паперти принести 4 тыщи засаленых одногривневок :mrgreen:
Хотяяя, для вредной кассирши мона и 4001 монетки таки принести, еще и кофейку попросить :) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:54

Re: Альфа-Банк

Тільки помітив, що по одному з сімейних аккаунтів став спонсором на абонку по перевипущеному пакету із Zero на White в кінці серпня.
То мені приснилося, що раніше наче умови безоплатності при переході на інший пакет потрібно було виконувати вже з наступного місяця? Чи це нововведення?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:20

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, когда в этом месяце должна настать РД для карты, у которой договор был подписан 31 числа? Приложение светит, что будет сформировано 1 октября.

Как будет обстоять дела в феврале?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:20

stryzhko я году где-то в 2018 таки выспорил у Аллы возврат абонки за то, что не обеспечил в месяце смены пакета с ультры на платинум-блэк требования по платинум-блеку. В то время действительно условия были прописаны так, что абонка не бралась ни по новым пакетам (только открытым пакетам нового клиента), ни по сменившимся пакетам (пакетам старых пакетов). Так после того как Алле пришлось вернуть "сотку", она задним числом поменяла условия и с тех пор если клиент новый и пакет только открыт - до конца первого календарного месяца использования пакета можно не соблюдать условия бесплатности. Но по пакетам старых клиентов, которые осуществили переход с одного пакета на другой необходимо обеспечить условие бесплатности того пакета, который действовал на последний рабочий день месяца. Даже если переход на этот пакет осуществлен в этот самый последний рабочий день месяца. Так что по ходу с вас плату взяли правомерно - условия 2 года как поменяли, но раньше такое было.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:57

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав: Даже если переход на этот пакет осуществлен в этот самый последний рабочий день месяца. Так что по ходу с вас плату взяли правомерно - условия 2 года как поменяли, но раньше такое было.

Швидко летить час)) Була ж думка перейти з наступного місяця, але пам'ять таки підвела. Зате отримав почесне звання спонсора.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:43

Alfa_Bank написав:Доброе утро. Бонусы ЭКО доначислили. Скоро они появятся в кабинете ЭКО.

Бонусы появились еще вчера вечером. Alfa_Bank, я в восхищении от Вашей работы, честное слово! За полдня Вы решили проблему, которую ЭКО Маркет не мог решить (или не хотел решать) две недели! Огромное спасибо Вам!
_Sergey
 
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