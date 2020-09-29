Додано: Вів 29 вер, 2020 20:20

stryzhko я году где-то в 2018 таки выспорил у Аллы возврат абонки за то, что не обеспечил в месяце смены пакета с ультры на платинум-блэк требования по платинум-блеку. В то время действительно условия были прописаны так, что абонка не бралась ни по новым пакетам (только открытым пакетам нового клиента), ни по сменившимся пакетам (пакетам старых пакетов). Так после того как Алле пришлось вернуть "сотку", она задним числом поменяла условия и с тех пор если клиент новый и пакет только открыт - до конца первого календарного месяца использования пакета можно не соблюдать условия бесплатности. Но по пакетам старых клиентов, которые осуществили переход с одного пакета на другой необходимо обеспечить условие бесплатности того пакета, который действовал на последний рабочий день месяца. Даже если переход на этот пакет осуществлен в этот самый последний рабочий день месяца. Так что по ходу с вас плату взяли правомерно - условия 2 года как поменяли, но раньше такое было.