Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:27
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:29
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:38
Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не поможет, пришлите скрин и детали по устройству в ЛС.
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:42
Добрый день.
3.4.19. Якщо дата сплати ОМП чи Обов’язкових щомісячних платежів (у випадку їх наявності Обов’язкових
рівних платежів) чи Несанкціонованої кредитної заборгованості (у разі її наявності) за Договором припадає не на
банківський день, то платежі (списання коштів) за Угодою та/або Договором здійснюються у попередній
банківський день. Якщо дата сплати ОМП чи Обов’язкового щомісячного платежу (у випадку їх наявності
Обов’язкового рівного платежу) чи Несанкціонованої кредитної заборгованості (у разі її наявності) припадає на
день, якого не має в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в останній робочий
день місяця. В розумінні Договору робочим днем Банку є будь-який день коли Банк відкритий для здійснення
операцій.
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:57
Re: Альфа-Банк
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:22
Смотрим.
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