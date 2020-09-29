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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8980898189828983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:26

Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:27

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении? :roll:

Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:29

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Так что с новостями в мобильном приложении? :roll:

Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.

А у меня 25 августа. В чём причина?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:38

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Так что с новостями в мобильном приложении? :roll:

Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.

А у меня 25 августа. В чём причина?

Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не поможет, пришлите скрин и детали по устройству в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:42

  MASolomko написав:Alfa_Bank, когда в этом месяце должна настать РД для карты, у которой договор был подписан 31 числа? Приложение светит, что будет сформировано 1 октября.

Как будет обстоять дела в феврале?

Добрый день.
3.4.19. Якщо дата сплати ОМП чи Обов’язкових щомісячних платежів (у випадку їх наявності Обов’язкових
рівних платежів) чи Несанкціонованої кредитної заборгованості (у разі її наявності) за Договором припадає не на
банківський день, то платежі (списання коштів) за Угодою та/або Договором здійснюються у попередній
банківський день. Якщо дата сплати ОМП чи Обов’язкового щомісячного платежу (у випадку їх наявності
Обов’язкового рівного платежу) чи Несанкціонованої кредитної заборгованості (у разі її наявності) припадає на
день, якого не має в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в останній робочий
день місяця. В розумінні Договору робочим днем Банку є будь-який день коли Банк відкритий для здійснення
операцій.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:57

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Якщо дата сплати <...> припадає на
день, якого не має в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в останній робочий день місяця.
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:22

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо дата сплати <...> припадає на
день, якого не має в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в останній робочий день місяця.
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.

Смотрим.
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