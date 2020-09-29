Альфа-Банк
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:26
Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении?
Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:27
Vorlon написав: Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении?
Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:29
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Так что с новостями в мобильном приложении?
Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.
А у меня 25 августа. В чём причина?
Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:38
Vorlon написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Так что с новостями в мобильном приложении?
Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.
А у меня 25 августа. В чём причина?
Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не поможет, пришлите скрин и детали по устройству в ЛС.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:42
MASolomko написав:
Alfa_Bank, когда в этом месяце должна настать РД для карты, у которой договор был подписан 31 числа? Приложение светит, что будет сформировано 1 октября.
Как будет обстоять дела в феврале?
Добрый день.
3.4.19. Якщо дата сплати ОМП чи Обов’язкових щомісячних платежів (у випадку їх наявності Обов’язкових
рівних платежів) чи Несанкціонованої кредитної заборгованості (у разі її наявності) за Договором припадає не на
банківський день, то платежі (списання коштів) за Угодою та/або Договором здійснюються у попередній
банківський день. Якщо дата сплати ОМП чи Обов’язкового щомісячного платежу (у випадку їх наявності
Обов’язкового рівного платежу) чи Несанкціонованої кредитної заборгованості (у разі її наявності) припадає на
день, якого не має в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в останній робочий
день місяця. В розумінні Договору робочим днем Банку є будь-який день коли Банк відкритий для здійснення
операцій.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:57
Alfa_Bank написав:
Якщо дата сплати <...> припадає на
день, якого не має в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в останній робочий день місяця.
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:22
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Якщо дата сплати <...> припадає на
день, якого не має в календарному місяці, то сплата такого платежу здійснюється Клієнтом в останній робочий день місяця.
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
Смотрим.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:33
Alfa_Bank подскажите по кредитке ЕКО-максимум какое ограничение по количеству бонусов?
J
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:35
J написав: Alfa_Bank
подскажите по кредитке ЕКО-максимум какое ограничение по количеству бонусов?
добрый день. Максимальная сумма выплат от АБ - 500 грн. в месяц (это 50 000 бонусов Эко).
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:42
Alfa_Bank написав: J написав: Alfa_Bank
подскажите по кредитке ЕКО-максимум какое ограничение по количеству бонусов?
добрый день. Максимальная сумма выплат от АБ - 500 грн. в месяц (это 50 000 бонусов Эко).
месяц - это календарный месяц с 1-го по 31-е число ?
J
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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1645412
Сер 30 вер, 2020 11:30 cohan