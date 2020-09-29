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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8981898289838984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:44

  J написав:
  Alfa_Bank написав:
  J написав:Alfa_Bank
подскажите по кредитке ЕКО-максимум какое ограничение по количеству бонусов?

добрый день. Максимальная сумма выплат от АБ - 500 грн. в месяц (это 50 000 бонусов Эко).

месяц - это календарный месяц с 1-го по 31-е число ?

Да.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8981898289838984
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