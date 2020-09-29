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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:44
J написав: Alfa_Bank написав: J написав:Alfa_Bank
подскажите по кредитке ЕКО-максимум какое ограничение по количеству бонусов?
добрый день. Максимальная сумма выплат от АБ - 500 грн. в месяц (это 50 000 бонусов Эко).
месяц - это календарный месяц с 1-го по 31-е число ?
Да.
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Alfa_Bank
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Сер 30 вер, 2020 11:30
cohan