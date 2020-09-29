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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8982898389848985>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:44

  J написав:
  Alfa_Bank написав:
  J написав:Alfa_Bank
подскажите по кредитке ЕКО-максимум какое ограничение по количеству бонусов?

добрый день. Максимальная сумма выплат от АБ - 500 грн. в месяц (это 50 000 бонусов Эко).

месяц - это календарный месяц с 1-го по 31-е число ?

Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:13

Alfa-mobile

Вже два тижні не працює мобільний додаток (після входу зразу ж злітає). Підтримка нібито займається але результату ніякого. Прошу представника допомогти.
Mac7
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:51

  Mac7 написав:Вже два тижні не працює мобільний додаток (після входу зразу ж злітає). Підтримка нібито займається але результату ніякого. Прошу представника допомогти.

Доброго дня. На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі, на жаль. Можете користуватися веб-версією банкінгу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9417
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:53

  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:Альфа снова отличилась. Сегодня зашел в новое отделение, хотел на карту денег кинуть. Прождал 15 мин. Тишина, касса на инкассации. Подсел к оператору, думаю хоть на сбер успеть закинуть. Облом, обслуживает только юрлица. Вокруг куча сотрудников, не понятно чем занимаются. Глядь на часы - 16-40 времени. Выходит еще одна сотрудница, спрашивает, что хочу. Говорю, денег хочу Вам закинуть, хоть на карту, хоть на сбер. Пошла она к кассе, выходит, говорит еще минут 10-15. Посмотрел я на весь этот бардак, развернулся, сел в машину и спустил все деньги (около косаря) в адекватном банке, благо не далеко находится. Альфа, так держать!!!

Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Подскажите, пожалуйста, адрес отделения, будем разбираться.

Мариуполь, новое отделение на пр. Металлургов.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:57

  BVA1 написав:
  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:Альфа снова отличилась. Сегодня зашел в новое отделение, хотел на карту денег кинуть. Прождал 15 мин. Тишина, касса на инкассации. Подсел к оператору, думаю хоть на сбер успеть закинуть. Облом, обслуживает только юрлица. Вокруг куча сотрудников, не понятно чем занимаются. Глядь на часы - 16-40 времени. Выходит еще одна сотрудница, спрашивает, что хочу. Говорю, денег хочу Вам закинуть, хоть на карту, хоть на сбер. Пошла она к кассе, выходит, говорит еще минут 10-15. Посмотрел я на весь этот бардак, развернулся, сел в машину и спустил все деньги (около косаря) в адекватном банке, благо не далеко находится. Альфа, так держать!!!

Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Подскажите, пожалуйста, адрес отделения, будем разбираться.

Мариуполь, новое отделение на пр. Металлургов.

Спасибо. Разберемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:02

  Alfa_Bank написав:Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не поможет, пришлите скрин и детали по устройству

Версия из маркета последняя 3.17.1 от 24.07.2020. Honor 8X (Android 10). Переустанавливать не хочу, ибо:
  Alfa_Bank написав:На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі


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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:03

  Alfa_Bank написав:
  Mac7 написав:Вже два тижні не працює мобільний додаток (після входу зразу ж злітає). Підтримка нібито займається але результату ніякого. Прошу представника допомогти.

Доброго дня. На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі, на жаль. Можете користуватися веб-версією банкінгу.

Це не залежить від пристрою. На цьому ж пристрої з усього ж додатку в інший аккаунт вхід нормально. Вхід в мій акаунт на інших пристроях також злітає.
Mac7
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:06

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не поможет, пришлите скрин и детали по устройству

Версия из маркета последняя 3.17.1 от 24.07.2020. Honor 8X (Android 10). Переустанавливать не хочу, ибо:
  Alfa_Bank написав:На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі


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Проверяем.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9417
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:07

  Mac7 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Mac7 написав:Вже два тижні не працює мобільний додаток (після входу зразу ж злітає). Підтримка нібито займається але результату ніякого. Прошу представника допомогти.

Доброго дня. На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі, на жаль. Можете користуватися веб-версією банкінгу.

Це не залежить від пристрою. На цьому ж пристрої з усього ж додатку в інший аккаунт вхід нормально. Вхід в мій акаунт на інших пристроях також злітає.

Напишіть ваш ІПН, модель та ОС пристрою, версію додатку. Та прикріпіть скрін помилки в ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:22

Re: Альфа-Банк

Як відповісти в приватні я на форумі недавно. Дякую
Mac7
 
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