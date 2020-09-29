BVA1 написав:

Альфа снова отличилась. Сегодня зашел в новое отделение, хотел на карту денег кинуть. Прождал 15 мин. Тишина, касса на инкассации. Подсел к оператору, думаю хоть на сбер успеть закинуть. Облом, обслуживает только юрлица. Вокруг куча сотрудников, не понятно чем занимаются. Глядь на часы - 16-40 времени. Выходит еще одна сотрудница, спрашивает, что хочу. Говорю, денег хочу Вам закинуть, хоть на карту, хоть на сбер. Пошла она к кассе, выходит, говорит еще минут 10-15. Посмотрел я на весь этот бардак, развернулся, сел в машину и спустил все деньги (около косаря) в адекватном банке, благо не далеко находится. Альфа, так держать!!!