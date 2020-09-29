Mac7 написав:Вже два тижні не працює мобільний додаток (після входу зразу ж злітає). Підтримка нібито займається але результату ніякого. Прошу представника допомогти.
Доброго дня. На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі, на жаль. Можете користуватися веб-версією банкінгу.
BVA1 написав:Альфа снова отличилась. Сегодня зашел в новое отделение, хотел на карту денег кинуть. Прождал 15 мин. Тишина, касса на инкассации. Подсел к оператору, думаю хоть на сбер успеть закинуть. Облом, обслуживает только юрлица. Вокруг куча сотрудников, не понятно чем занимаются. Глядь на часы - 16-40 времени. Выходит еще одна сотрудница, спрашивает, что хочу. Говорю, денег хочу Вам закинуть, хоть на карту, хоть на сбер. Пошла она к кассе, выходит, говорит еще минут 10-15. Посмотрел я на весь этот бардак, развернулся, сел в машину и спустил все деньги (около косаря) в адекватном банке, благо не далеко находится. Альфа, так держать!!!
Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Подскажите, пожалуйста, адрес отделения, будем разбираться.
BVA1 написав:Альфа снова отличилась. Сегодня зашел в новое отделение, хотел на карту денег кинуть. Прождал 15 мин. Тишина, касса на инкассации. Подсел к оператору, думаю хоть на сбер успеть закинуть. Облом, обслуживает только юрлица. Вокруг куча сотрудников, не понятно чем занимаются. Глядь на часы - 16-40 времени. Выходит еще одна сотрудница, спрашивает, что хочу. Говорю, денег хочу Вам закинуть, хоть на карту, хоть на сбер. Пошла она к кассе, выходит, говорит еще минут 10-15. Посмотрел я на весь этот бардак, развернулся, сел в машину и спустил все деньги (около косаря) в адекватном банке, благо не далеко находится. Альфа, так держать!!!
Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Подскажите, пожалуйста, адрес отделения, будем разбираться.
Mac7 написав:Вже два тижні не працює мобільний додаток (після входу зразу ж злітає). Підтримка нібито займається але результату ніякого. Прошу представника допомогти.
Доброго дня. На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі, на жаль. Можете користуватися веб-версією банкінгу.
Це не залежить від пристрою. На цьому ж пристрої з усього ж додатку в інший аккаунт вхід нормально. Вхід в мій акаунт на інших пристроях також злітає.
Mac7 написав:Вже два тижні не працює мобільний додаток (після входу зразу ж злітає). Підтримка нібито займається але результату ніякого. Прошу представника допомогти.
Доброго дня. На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі, на жаль. Можете користуватися веб-версією банкінгу.
Це не залежить від пристрою. На цьому ж пристрої з усього ж додатку в інший аккаунт вхід нормально. Вхід в мій акаунт на інших пристроях також злітає.
Напишіть ваш ІПН, модель та ОС пристрою, версію додатку. Та прикріпіть скрін помилки в ПП.