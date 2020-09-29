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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:27
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:33
Mac7 написав:
Як відповісти в приватні я на форумі недавно. Дякую
Надо написать не менее 10 постов на форуме
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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