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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8983898489858986>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:27

Re: Альфа-Банк

Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:33

  Mac7 написав:Як відповісти в приватні я на форумі недавно. Дякую

Надо написать не менее 10 постов на форуме
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:35

Альфа банк

Дякую я зрозумів
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:39

  Mac7 написав:Як відповісти в приватні я на форумі недавно. Дякую

Якщо немає можливості на форумі, можете сюди написати - info_client@alfabank.kiev.ua .
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:41

  lov2108 написав:Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )

Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:44

  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )

Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:48

Альфа банк

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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:10

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении? :roll:

Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.

Ого сколько у меня новостей появилось!
Вот интересно, под новость от 24 сентября "Воспользуйся вкусным предложением Visa с картой Альфа-Банка" подходит карта Visa Travel Signature?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:25

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении? :roll:

Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.

Ого сколько у меня новостей появилось!
Вот интересно, под новость от 24 сентября "Воспользуйся вкусным предложением Visa с картой Альфа-Банка" подходит карта Visa Travel Signature?

Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 30 вер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:26

  Mac7 написав:Написав на електронну адресу

В роботі.
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