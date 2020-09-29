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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:27
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
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lov2108
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:33
Mac7 написав:
Як відповісти в приватні я на форумі недавно. Дякую
Надо написать не менее 10 постов на форуме
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:35
Дякую я зрозумів
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Mac7
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:39
Mac7 написав:
Як відповісти в приватні я на форумі недавно. Дякую
Якщо немає можливості на форумі, можете сюди написати - info_client@alfabank.kiev.ua
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:41
lov2108 написав:
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:44
Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.
мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:48
Написав на електронну адресу
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Mac7
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:10
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении?
Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.
Ого сколько у меня новостей появилось!
Вот интересно, под новость от 24 сентября "Воспользуйся вкусным предложением Visa с картой Альфа-Банка" подходит карта Visa Travel Signature?
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rollo
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:25
rollo написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Так что с новостями в мобильном приложении?
Добрый день. Последняя новость в приложении от 29 сентября 2020 года.
Ого сколько у меня новостей появилось!
Вот интересно, под новость от 24 сентября "Воспользуйся вкусным предложением Visa с картой Альфа-Банка" подходит карта Visa Travel Signature?
Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 30 вер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:26
Mac7 написав:
Написав на електронну адресу
В роботі.
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