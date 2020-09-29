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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:27
clientage написав: Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.
мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
Продукты -10%
плиз.
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lel
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:33
кожному своє
lel написав: clientage написав: lov2108 написав:
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
Продукты -10%плиз.
(с)
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cohan
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:36
Продукти, кабаки і алішка, тільки так
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:42
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит. Но если у вас бин карты Тревел 410232, то она тоже может подойти.
Не повезло. 490915.
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rollo
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:45
Alfa_Bank написав:
Можете користуватися веб-версією банкінгу.
функционал мобильной версии и веб-версии отличается...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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