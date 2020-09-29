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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8984898589868987>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:27

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )

Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.

мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
Продукты -10%плиз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:33

  lel написав:
clientage написав:
  lov2108 написав:Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )

мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
Продукты -10%плиз.

кожному своє (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:36

Re: Альфа-Банк

Продукти, кабаки і алішка, тільки так ;)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:42

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит. Но если у вас бин карты Тревел 410232, то она тоже может подойти.

Не повезло. 490915.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:45

  Alfa_Bank написав:Можете користуватися веб-версією банкінгу.

функционал мобильной версии и веб-версии отличается...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:38

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит.

Ситуация интересная. Проверяю карту по бин 4909 15 и вижу:
BIN 490915
Платежная система VISA
Страна Соединенные Штаты
Выдана CAPITAL ONE BANK
Тип карты Кредитная
Категория карты CLASSIC
:shock:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:41

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )

Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.

мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%

rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:48

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит.

Не повезло. 490915.

Извините, это я вас неверно проинформировала про бин. По участию Тревел уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:06

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не поможет, пришлите скрин и детали по устройству

Версия из маркета последняя 3.17.1 от 24.07.2020. Honor 8X (Android 10). Переустанавливать не хочу, ибо:
  Alfa_Bank написав:На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі


Зображення

Проверяем.

Для корректного отображения нужно все-таки переустановить приложение :roll: .
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:24

Re: Альфа-Банк

Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA:
1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта?
2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?
Zorras
 
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