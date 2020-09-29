Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:27
clientage написав: Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.
мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
Продукты -10%
плиз.
lel
Повідомлень: 2730
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 297 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:33
lel написав: clientage написав: lov2108 написав:
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
Продукты -10%плиз.
кожному своє
(с)
cohan
Повідомлень: 311
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:36
Продукти, кабаки і алішка, тільки так
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 8512
З нами з: 15.04.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 532 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:42
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит. Но если у вас бин карты Тревел 410232, то она тоже может подойти.
Не повезло. 490915.
rollo
Повідомлень: 959
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:45
Alfa_Bank написав:
Можете користуватися веб-версією банкінгу.
функционал мобильной версии и веб-версии отличается...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Повідомлень: 4964
З нами з: 06.08.08
Подякував: 259 раз.
Подякували: 788 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:38
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит.
Ситуация интересная. Проверяю карту по бин 4909 15 и вижу:
BIN 490915
Платежная система VISA
Страна Соединенные Штаты
Выдана CAPITAL ONE BANK
Тип карты Кредитная
Категория карты CLASSIC
rollo
Повідомлень: 959
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:41
clientage написав: Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Шановна Алла, чекаю на добрий кіш-міш по категоріям транспорт та тварини )
Доброго дня. Категорії "Зоотовари" в супербонусах більше немає.
мар-кет-пле-йс, мар-кет-пле-йс, плиииз, 5%
rollo
Повідомлень: 959
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:48
rollo написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит.
Не повезло. 490915.
Извините, это я вас неверно проинформировала про бин. По участию Тревел уточняю.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9424
З нами з: 18.02.13
Подякував: 86 раз.
Подякували: 843 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:06
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Попробуйте переустановить/обновить приложение. Если не поможет, пришлите скрин и детали по устройству
Версия из маркета последняя 3.17.1 от 24.07.2020. Honor 8X (Android 10). Переустанавливать не хочу, ибо:
Alfa_Bank написав:
На даний момент на деяких пристроях з ОС Android спостерігається проблема з входом в Альфа-Мобайл. Фахівці вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Терміни усунення невідомі
Проверяем.
Для корректного отображения нужно все-таки переустановить приложение
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9424
З нами з: 18.02.13
Подякував: 86 раз.
Подякували: 843 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:24
Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA:
1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта? 2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?
Zorras
Повідомлень: 117
З нами з: 07.04.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
43208
5236789
7300
1645811
2293
62757