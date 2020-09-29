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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8984898589868987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:32

  Zorras написав:Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA:
1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта?
2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?

Добрый день.
10.3.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на
Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний
залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський
рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту
звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9424
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:34

Alfa_Bank , а как же еще и с этим:
Ситуация интересная. Проверяю карту по бин 4909 15 и вижу:
BIN 490915
Платежная система VISA
Страна Соединенные Штаты
Выдана CAPITAL ONE BANK
Тип карты Кредитная
Категория карты CLASSIC
:shock:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:37

  rollo написав:Проверяю карту по бин

Не все бин-чекеры одинаково полезны )
mustbe
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