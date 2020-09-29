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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8984898589868987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:30

Mastercard bilshe

А планируется возвращение в программу mastercard bilshe карточек альфа банка?
alekseymir
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:32

  Zorras написав:Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA:
1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта?
2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?

Добрый день.
10.3.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на
Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний
залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський
рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту
звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:34

Alfa_Bank , а как же еще и с этим:
Ситуация интересная. Проверяю карту по бин 4909 15 и вижу:
BIN 490915
Платежная система VISA
Страна Соединенные Штаты
Выдана CAPITAL ONE BANK
Тип карты Кредитная
Категория карты CLASSIC
:shock:
rollo
 
Повідомлень: 959
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:37

  rollo написав:Проверяю карту по бин

Не все бин-чекеры одинаково полезны )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:43

  rollo написав:Alfa_Bank , а как же еще и с этим:
Ситуация интересная. Проверяю карту по бин 4909 15 и вижу:
BIN 490915
Платежная система VISA
Страна Соединенные Штаты
Выдана CAPITAL ONE BANK
Тип карты Кредитная
Категория карты CLASSIC
:shock:

Не все бин-чекеры отображают реальный статус карты. Мы не можем комментировать корректность данных, которые они предоставляют. Если у вас наша карта Тревел, она соответствует статусу Visa Signature.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:08

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Акция для владельцев ПУ Блек и Графит. Но если у вас бин карты Тревел 410232, то она тоже может подойти.

Не повезло. 490915.

Виза в пакете Альфа-Тревел 4909 участвует в акции.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9426
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:18

  rollo написав:Alfa_Bank , а как же еще и с этим:
Ситуация интересная. Проверяю карту по бин 4909 15 и вижу:
BIN 490915
Платежная система VISA
Страна Соединенные Штаты
Выдана CAPITAL ONE BANK
Тип карты Кредитная
Категория карты CLASSIC
:shock:


BIN/IIN number 490915
Brand Visa
Is Prepaid No
Card Type Credit
Issuing Bank
Issuing Country Ukraine

хорошее, кстати, мерило, кто обновляет базы, а кто нет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:33

  Alfa_Bank написав:
  Zorras написав:Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA:
1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта?
2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?

Добрый день.
10.3.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на
Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний
залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський
рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту
звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.

Спасибо, возник еще вопрос. В Вашем ответе смутил, запутал пункт: (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) — проценты, если они капают с депозита, являются активностью?
Zorras
 
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