|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:07
Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
-
Серхио
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 31.01.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:12
uaprofi
по банкоматам точно по дате операции. Сегодня снимал в чужом банкомате - еще не провелось, но лимит сентября уменьшился. По количеству операций в кассе думаю тоже. Вы ж в опер.время снимали - оно уже и провелось скорее всего. Или вы вечернюю кассу разоряли?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4943
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:15
Серхио написав:
Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
Их вообще мало кто принимает. Компания обслуживающая настройки большинства терминалов и банкоматов кэш-ином Украины все никак не внесет необходимые настройки в ПО.
Кстати, хоть на банкноте написан год 2019 - реально она выпущена в обращение (стала платежным средством) только в 2020 (кажется в феврале)
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4943
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:35
Серхио написав:
Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
У меня вчера банкомат не принял такую двухсотку
-
Tat_888
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|43241
|5238942
|
|
|17187
|2398842
|
|
|7305
|1646368
|
|