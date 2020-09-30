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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8985898689878988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:07

Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:12

uaprofi по банкоматам точно по дате операции. Сегодня снимал в чужом банкомате - еще не провелось, но лимит сентября уменьшился. По количеству операций в кассе думаю тоже. Вы ж в опер.время снимали - оно уже и провелось скорее всего. Или вы вечернюю кассу разоряли? :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:15

  Серхио написав:Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?

Их вообще мало кто принимает. Компания обслуживающая настройки большинства терминалов и банкоматов кэш-ином Украины все никак не внесет необходимые настройки в ПО.
Кстати, хоть на банкноте написан год 2019 - реально она выпущена в обращение (стала платежным средством) только в 2020 (кажется в феврале)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:35

  Серхио написав:Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?

У меня вчера банкомат не принял такую двухсотку
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:14

  Серхио написав:Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?


не настроили еще. для Альфы пробуйте EasyPay
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:37

  uaprofi написав:Zorras


а Вам нужно чтобы её закрыли автоматически или наоборот?

если нужно чтобы не закрывали - отпрвьте просто туда 10 копеек сепом или 1 грн п2п
и всех делов

Закрывать, как раз, и не хочу. Она хорошая, я ее не брошу!
У меня там «зелье»… А вот, какая наименьшая сумма, это еще один вопрос.
Zorras
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 03:02

  Zorras написав:
  uaprofi написав:Zorras


а Вам нужно чтобы её закрыли автоматически или наоборот?

если нужно чтобы не закрывали - отпрвьте просто туда 10 копеек сепом или 1 грн п2п
и всех делов

Закрывать, как раз, и не хочу. Она хорошая, я ее не брошу!
У меня там «зелье»… А вот, какая наименьшая сумма, это еще один вопрос.



если «зелье»… это валюта - то можно купить продать немного валюты
если обмен в направлении "евро-долл" или "долл-евро", то достаточно иметь 1Е на карте
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 06:22

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Striker
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miltador
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 07:46

  miltador написав:Зображення

Такое же, только вместо розвагы 20% дали АЗС 2%, что мне как раз и надо.
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lov2108
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