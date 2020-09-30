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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:07
Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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Серхио
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:12
uaprofi
по банкоматам точно по дате операции. Сегодня снимал в чужом банкомате - еще не провелось, но лимит сентября уменьшился. По количеству операций в кассе думаю тоже. Вы ж в опер.время снимали - оно уже и провелось скорее всего. Или вы вечернюю кассу разоряли?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:15
Серхио написав:
Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
Их вообще мало кто принимает. Компания обслуживающая настройки большинства терминалов и банкоматов кэш-ином Украины все никак не внесет необходимые настройки в ПО.
Кстати, хоть на банкноте написан год 2019 - реально она выпущена в обращение (стала платежным средством) только в 2020 (кажется в феврале)
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:35
Серхио написав:
Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
У меня вчера банкомат не принял такую двухсотку
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Додано: Чет 01 жов, 2020 00:14
Серхио написав:
Никто не в курсе почему банкоматы Альфы с кеш-ином не принимают новые 200 (2019-го)? мб кто уже сталкивался?
не настроили еще. для Альфы пробуйте EasyPay
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Shaman
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Додано: Чет 01 жов, 2020 01:37
uaprofi написав:Zorras
а Вам нужно чтобы её закрыли автоматически или наоборот?
если нужно чтобы не закрывали - отпрвьте просто туда 10 копеек сепом или 1 грн п2п
и всех делов
Закрывать, как раз, и не хочу. Она хорошая, я ее не брошу!
У меня там «зелье»… А вот, какая наименьшая сумма, это еще один вопрос.
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Zorras
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Додано: Чет 01 жов, 2020 03:02
Zorras написав: uaprofi написав:Zorras
а Вам нужно чтобы её закрыли автоматически или наоборот?
если нужно чтобы не закрывали - отпрвьте просто туда 10 копеек сепом или 1 грн п2п
и всех делов
Закрывать, как раз, и не хочу. Она хорошая, я ее не брошу!
У меня там «зелье»… А вот, какая наименьшая сумма, это еще один вопрос.
если «зелье»… это валюта - то можно купить продать немного валюты
если обмен в направлении "евро-долл" или "долл-евро", то достаточно иметь 1Е на карте
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 01 жов, 2020 06:22
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Додано: Чет 01 жов, 2020 07:19
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