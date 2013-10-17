Zorras написав:Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA: 1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта? 2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?
Добрый день. 10.3.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється: Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Спасибо, возник еще вопрос. В Вашем ответе смутил, запутал пункт: (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) — проценты, если они капают с депозита, являются активностью?