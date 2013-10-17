Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:30
alekseymir написав:
А планируется возвращение в программу mastercard bilshe карточек альфа банка?
Добрый день. Пока нет.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:38
Zorras написав: Alfa_Bank написав: Zorras написав:
Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA:
1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта?
2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?
Добрый день.
10.3.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на
Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний
залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський
рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту
звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Спасибо, возник еще вопрос. В Вашем ответе смутил, запутал пункт: (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) — проценты, если они капают с депозита, являются активностью?
Да.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:42
Alfa_Bank написав:
Виза в пакете Альфа-Тревел 4909 участвует в акции.
Странно, что это не отражено в новости. Это же ваше конкурентное преимущество. Почему клиент должен выпытывать эти детали?
P.S. У пакетной Visa Signature такой же бин, как и у Travel?
Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:51
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Виза в пакете Альфа-Тревел 4909 участвует в акции.
Странно, что это не отражено в новости. Это же ваше конкурентное преимущество. Почему клиент должен выпытывать эти детали?
P.S. У пакетной Visa Signature такой же бин, как и у Travel?
Добрый день. Не все карты Тревел имеют такой бин, поэтому в новости нет этой информации. Мы сейчас уточняем детали и потом добавим. У новой пакетной Визы бин такой же.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21
Опять двадцать пять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:32
Что интересного входит в категорию "Развлечения" и где почитать больше?
idealstorm
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:41
idealstorm написав:
Что интересного входит в категорию "Развлечения" и где почитать больше?
Добрый день.
https://cashuclub.com.ua/regulations
.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:13
Alfa_Bank написав: alekseymir написав:
А планируется возвращение в программу mastercard bilshe карточек альфа банка?
Добрый день. Пока нет.
скажите, а банк что-то платит Бильше за участие своих клиентов в данной программе? или это чисто мастеровские расходы?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:26
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: alekseymir написав:
А планируется возвращение в программу mastercard bilshe карточек альфа банка?
Добрый день. Пока нет.
скажите, а банк что-то платит Бильше за участие своих клиентов в данной программе? или это чисто мастеровские расходы?
Не могу сказать. Такой информации у меня нет.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:47
Flamingo, Shaman спасибо, значит через кассу буду
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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