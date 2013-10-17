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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8987898889898990>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:30

  alekseymir написав:А планируется возвращение в программу mastercard bilshe карточек альфа банка?

Добрый день. Пока нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:38

  Zorras написав:
  Alfa_Bank написав:
  Zorras написав:Вопросы к оффпреду Alfa_Bank по пакету ULTRA:
1) Какой период, когда за не активность анулируются счет и карта?
2) С этой карты был открыт депозит с каптиализацией на 6 мес.(% капает на депозит). Это спасет от закрытия счета/карты?

Добрый день.
10.3.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на
Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний
залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський
рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту
звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.

Спасибо, возник еще вопрос. В Вашем ответе смутил, запутал пункт: (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) — проценты, если они капают с депозита, являются активностью?

Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:42

  Alfa_Bank написав:Виза в пакете Альфа-Тревел 4909 участвует в акции.

Странно, что это не отражено в новости. Это же ваше конкурентное преимущество. Почему клиент должен выпытывать эти детали? :(

P.S. У пакетной Visa Signature такой же бин, как и у Travel?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:51

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Виза в пакете Альфа-Тревел 4909 участвует в акции.

Странно, что это не отражено в новости. Это же ваше конкурентное преимущество. Почему клиент должен выпытывать эти детали? :(

P.S. У пакетной Visa Signature такой же бин, как и у Travel?

Добрый день. Не все карты Тревел имеют такой бин, поэтому в новости нет этой информации. Мы сейчас уточняем детали и потом добавим. У новой пакетной Визы бин такой же.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21

Re: Альфа-Банк

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Опять двадцать пять. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:32

Re: Альфа-Банк

Что интересного входит в категорию "Развлечения" и где почитать больше?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:41

  idealstorm написав:Что интересного входит в категорию "Развлечения" и где почитать больше?
Добрый день. https://cashuclub.com.ua/regulations.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:13

  Alfa_Bank написав:
  alekseymir написав:А планируется возвращение в программу mastercard bilshe карточек альфа банка?

Добрый день. Пока нет.


скажите, а банк что-то платит Бильше за участие своих клиентов в данной программе? или это чисто мастеровские расходы?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:26

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  alekseymir написав:А планируется возвращение в программу mastercard bilshe карточек альфа банка?

Добрый день. Пока нет.


скажите, а банк что-то платит Бильше за участие своих клиентов в данной программе? или это чисто мастеровские расходы?

Не могу сказать. Такой информации у меня нет.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:47

Flamingo, Shaman спасибо, значит через кассу буду
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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