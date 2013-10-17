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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8987898889898990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:16

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.

<изображение в первоначальном сообщении>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.

Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:30

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.

<изображение в первоначальном сообщении>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.

Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.

Добрый день. Ситуацию разбираем.
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  #<1 ... 8987898889898990
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