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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:16
MASolomko написав:
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
<изображение в первоначальном сообщении
>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.
Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:30
MASolomko написав: MASolomko написав:
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
<изображение в первоначальном сообщении
>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.
Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.
Добрый день. Ситуацию разбираем.
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