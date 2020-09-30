RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8987898889898990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:16

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.

<изображение в первоначальном сообщении>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.

Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 08.03.18
Подякував: 228 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:30

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.

<изображение в первоначальном сообщении>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.

Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.

Добрый день. Ситуацию разбираем.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9433
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:03

Альфа-Банк Украина запустил сервис бесплатного пополнения счетов в терминалах Приватбанка
Vorlon
 
Повідомлень: 9130
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:11

Re: Альфа-Банк

Из статьи выше:
"Деньги зачисляются мгновенно в случае внесения до 19:00 в рабочий день."

Это получается проводка этим же днём?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 08.03.18
Подякував: 228 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:12

  MASolomko написав:Из статьи выше:
"Деньги зачисляются мгновенно в случае внесения до 19:00 в рабочий день."

Это получается проводка этим же днём?

Да.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9433
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:15

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, приятно удивили :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 08.03.18
Подякував: 228 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:46

Re: Альфа-Банк

Обратите внимание по начислению КБ по акции Глуско.

Заправился у них, начислили только 2% (кб за АЗС).

Обратился к оф.преду: Глуско исключил этот терминал из участия в акции.

В описании транзакции глуско, в чеке глуско, а КБ - шиш. Будьте внимательны с партнёрскими КБ альфы.

П.с.: на моно там же все работает по условиям, без проблем, КБ 7% начисляют как и положено. А вот Аллка подвела.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 997
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8987898889898990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, apostol, Murkit, omb, ramzes4, vpchelko і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4330, 4331, 4332
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43319 5243367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 14:06
vpchelko
Идея Банк 1 ... 1865, 1866, 1867
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18667 2619653
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 13:18
anis
А-Банк 1 ... 1720, 1721, 1722
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17211 2400381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 13:00
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.