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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:16
MASolomko написав:
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
<изображение в первоначальном сообщении
>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.
Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:30
MASolomko написав: MASolomko написав:
У вас программа думает иначе.
Договор по RED был подписан 31 июля. Вот сейчас зашёл в приложение 3.17.1 и оно мне рисует, что платёж будет сформирован 1 октября.
<изображение в первоначальном сообщении
>
Сегодня утром, где-то в 6 часов, по карте RED в приложении уже увидел выставленную сумму задолженности и вчера вечером по карте прошли списания очередных платежей по рассрочка.
Получается РД реально прошёл в последний день месяца, а вот только приложение отобразило дату РД коряво — можно попасть на %.
Добрый день. Ситуацию разбираем.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:03
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:11
Из статьи выше:
"Деньги зачисляются мгновенно в случае внесения до 19:00 в рабочий день."
Это получается проводка этим же днём?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:12
MASolomko написав:
Из статьи выше:
"Деньги зачисляются мгновенно в случае внесения до 19:00 в рабочий день."
Это получается проводка этим же днём?
Да.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:15
Alfa_Bank, приятно удивили
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:46
Обратите внимание по начислению КБ по акции Глуско.
Заправился у них, начислили только 2% (кб за АЗС).
Обратился к оф.преду: Глуско исключил этот терминал из участия в акции.
В описании транзакции глуско, в чеке глуско, а КБ - шиш. Будьте внимательны с партнёрскими КБ альфы.
П.с.: на моно там же все работает по условиям, без проблем, КБ 7% начисляют как и положено. А вот Аллка подвела.
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Menwyy
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:11
Уже не первый раз проблемы при отправке сэпа. Не приходит смс для подтверждения.
При повторной попытке отправить деньги через пару часов смс приходит почти мгновенно.
Тут в теме давно писали, что альфа выпустит новое приложение осенью. Это все были слухи?
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RobinGood
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:45
Сколько Комфорт даёт на остаток?
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:46
RobinGood написав:
Уже не первый раз проблемы при отправке сэпа. Не приходит смс для подтверждения.
При повторной попытке отправить деньги через пару часов смс приходит почти мгновенно.
Тут в теме давно писали, что альфа выпустит новое приложение осенью. Это все были слухи?
Добрый день. Если в следующий раз не придет смс, скиньте пример мне в ЛС. Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
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Alfa_Bank
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