Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:47
novichok написав:
Сколько Комфорт даёт на остаток?
Добрый день. 5% по доходному сейфу.
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comf ... 250520.pdf
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:00
Alfa_Bank написав:
Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?
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MASolomko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?
Детали пока не разглашаем
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9436
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 844 раз.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:26
Menwyy написав:
Обратите внимание по начислению КБ по акции Глуско.
Заправился у них, начислили только 2% (кб за АЗС).
Обратился к оф.преду: Глуско исключил этот терминал из участия в акции.
В описании транзакции глуско, в чеке глуско, а КБ - шиш. Будьте внимательны с партнёрскими КБ альфы
Что за город?
rollo
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