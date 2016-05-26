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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8988898989908991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:47

  novichok написав:Сколько Комфорт даёт на остаток?

Добрый день. 5% по доходному сейфу. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comf ... 250520.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:00

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлень: 2442
З нами з: 08.03.18
Подякував: 228 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?

Детали пока не разглашаем :roll:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9436
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 844 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:26

  Menwyy написав:Обратите внимание по начислению КБ по акции Глуско.
Заправился у них, начислили только 2% (кб за АЗС).
Обратился к оф.преду: Глуско исключил этот терминал из участия в акции.
В описании транзакции глуско, в чеке глуско, а КБ - шиш. Будьте внимательны с партнёрскими КБ альфы

Что за город?
rollo
 
Повідомлень: 963
З нами з: 20.10.19
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