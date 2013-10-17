Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:47
novichok написав:
Сколько Комфорт даёт на остаток?
Добрый день. 5% по доходному сейфу.
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comf ... 250520.pdf
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9437
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 845 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:00
Alfa_Bank написав:
Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2442
З нами з: 08.03.18
Подякував: 228 раз.
Подякували: 346 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?
Детали пока не разглашаем
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9437
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 845 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:26
Menwyy написав:
Обратите внимание по начислению КБ по акции Глуско.
Заправился у них, начислили только 2% (кб за АЗС).
Обратился к оф.преду: Глуско исключил этот терминал из участия в акции.
В описании транзакции глуско, в чеке глуско, а КБ - шиш. Будьте внимательны с партнёрскими КБ альфы
Что за город?
rollo
Повідомлень: 971
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:14
чур меня, чур
запросто можно попасть на стать клиентом Привата, если еще не клиент, имейте ввиду: на карту не дойдут, а возврат "только на карту привабтанка, можете потом ее закрыть", ага
cohan
Повідомлень: 327
З нами з: 27.09.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:37
Alfa_Bank написав:
Виза в пакете Альфа-Тревел 4909 участвует в акции.
Спасибо.
Вот теперь повезло!
rollo
Повідомлень: 971
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:42
Друзья, подскажите, если открывать в Альфе стипендиальную карту (аспирантура), то
1) будет ли по ней абонплата? 2) в каком пакете она открывается?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 А-Банк, карта "Зелена" +50 грн https://monobank.ua/r/QzSemf Монобанк +50 грн
Driver
Повідомлень: 190
З нами з: 13.06.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:46
Driver написав:
Друзья, подскажите, если открывать в Альфе стипендиальную карту (аспирантура), то
1) будет ли по ней абонплата?
2) в каком пакете она открывается?
это зарплатный проект с вашим учреждением ? или вы хотите открыть ее как частную с целью получения на нее этих выплат?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 37709
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6009 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:51
IMPRINTER написав:
это зарплатный проект с вашим учреждением ? или вы хотите открыть ее как частную с целью получения на нее этих выплат?
В списке допустимых банков для стипендиальных карт этого вуза есть Альфа-Банк
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 А-Банк, карта "Зелена" +50 грн https://monobank.ua/r/QzSemf Монобанк +50 грн
Driver
Повідомлень: 190
З нами з: 13.06.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:52
Driver Був такий "Пакет «Zero» з мінімумом пасток для користувача. Зараз вроді його нема, а гугл переадресовує на кредит у альфі по запиту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Повідомлень: 3683
З нами з: 19.04.12
Подякував: 51 раз.
Подякували: 448 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
43349
5245063
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18672
2619924
763
108037
Чет 01 жов, 2020 16:41 rollo