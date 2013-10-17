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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8989899089918992>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:47

  novichok написав:Сколько Комфорт даёт на остаток?

Добрый день. 5% по доходному сейфу. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comf ... 250520.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:00

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Новое приложение готовиться, по сроку выхода пока не могу сказать.
Вы готовите приложение для обоих платформ: Android и iOS?

Детали пока не разглашаем :roll:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9437
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Подякував: 87 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:26

  Menwyy написав:Обратите внимание по начислению КБ по акции Глуско.
Заправился у них, начислили только 2% (кб за АЗС).
Обратился к оф.преду: Глуско исключил этот терминал из участия в акции.
В описании транзакции глуско, в чеке глуско, а КБ - шиш. Будьте внимательны с партнёрскими КБ альфы

Что за город?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:14


чур меня, чур

запросто можно попасть на стать клиентом Привата, если еще не клиент, имейте ввиду: на карту не дойдут, а возврат "только на карту привабтанка, можете потом ее закрыть", ага
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:37

  Alfa_Bank написав:Виза в пакете Альфа-Тревел 4909 участвует в акции.

Спасибо.
Вот теперь повезло! :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:42

Друзья, подскажите, если открывать в Альфе стипендиальную карту (аспирантура), то
1) будет ли по ней абонплата?
2) в каком пакете она открывается?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:46

  Driver написав:Друзья, подскажите, если открывать в Альфе стипендиальную карту (аспирантура), то
1) будет ли по ней абонплата?
2) в каком пакете она открывается?


это зарплатный проект с вашим учреждением ? или вы хотите открыть ее как частную с целью получения на нее этих выплат?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:51

  IMPRINTER написав:это зарплатный проект с вашим учреждением ? или вы хотите открыть ее как частную с целью получения на нее этих выплат?

В списке допустимых банков для стипендиальных карт этого вуза есть Альфа-Банк
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:52

Driver Був такий "Пакет «Zero» з мінімумом пасток для користувача. Зараз вроді його нема, а гугл переадресовує на кредит у альфі по запиту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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