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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03
Driver написав:
Друзья, подскажите, если открывать в Альфе стипендиальную карту (аспирантура), то
1) будет ли по ней абонплата?
2) в каком пакете она открывается?
Добрый день. Студенческие карты выпускаются в пакете White. Тарифы - https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf
.
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Чет 01 жов, 2020 16:41
rollo
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