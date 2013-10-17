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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8989899089918992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03

  Driver написав:Друзья, подскажите, если открывать в Альфе стипендиальную карту (аспирантура), то
1) будет ли по ней абонплата?
2) в каком пакете она открывается?

Добрый день. Студенческие карты выпускаются в пакете White. Тарифы - https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:44

Re: Альфа-Банк

Просто замечательно! На телефоне с Андроид 7.0 не заходит в приложение, а через браузер не заходит из за не доставленной за 120 секунд СМС.
Что с Аллой вообще уже третью неделю какие то косяки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
Повідомлень: 558
З нами з: 09.02.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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