Добрый день. Студенческие карты выпускаются в пакете White. Тарифы -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03
Добрый день. Студенческие карты выпускаются в пакете White. Тарифы -
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:44
Re: Альфа-Банк
Просто замечательно! На телефоне с Андроид 7.0 не заходит в приложение, а через браузер не заходит из за не доставленной за 120 секунд СМС.
Что с Аллой вообще уже третью неделю какие то косяки?
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