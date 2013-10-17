Додано: Чет 01 жов, 2020 17:44

Просто замечательно! На телефоне с Андроид 7.0 не заходит в приложение, а через браузер не заходит из за не доставленной за 120 секунд СМС.

Что с Аллой вообще уже третью неделю какие то косяки?

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