Добрый день. Студенческие карты выпускаются в пакете White. Тарифы -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03
Добрый день. Студенческие карты выпускаются в пакете White. Тарифы -
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:44
Re: Альфа-Банк
Просто замечательно! На телефоне с Андроид 7.0 не заходит в приложение, а через браузер не заходит из за не доставленной за 120 секунд СМС.
Что с Аллой вообще уже третью неделю какие то косяки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:19
Re: Альфа-Банк
Деньги, внесенные через банкомат с кешин еще в 17-30 до сих пор не поступили на счет. Капец! Что с Аллой происходит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:23
Re: Альфа-Банк
Товарищи книгочеи, Алла по книгарне пана Безоса орехи насыпает как обещано? 20-ю процентами в этом месяце соблазняет. Ну как тут не потянуться к знаниям.
И по какому курсу в РЕДе конвертация идет?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:38
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, кто вам давал инструкцию в статье касательно того, как надо воспользоваться услугой пополнения через терминалы Привата?
В инструкции написано:
На том терминале, котором пробовал, после нажатия на кнопку «Пополнить карту другого банка» терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.
После этого попадаем уже непосредственно сам
-- Номер карти/Номер договору [вказане значення повинно бути від 1 до 18-ти символів]
По номеру карты инфу с базы Альфы подтягивается, по номеру договора кредитной карты -- нет. Если в этой статье имелось в виду, можно вместо номера ввести IBAN, в данное поле его не введёшь (смотрите примечание в скобках выше)
-- Сума, грн [сума повинна мати формат 10.00 (роздільник через точку)]
Если в этом поле ввести только целое число 10, то терминал будет ругаться -- надо вводить именно 10.00
Альфа-Банк, вы для клиентов лёгкие пути любите усложнять...
ps Терминал рисует комиссию со стороны Аллы и Привата -- 0 грн.
Шаблончик работает только в терминале, через Приват24 посылает...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:10
Re: Альфа-Банк
Насипає, якщо купляти безпосередньо в Безоса, бо в "підрядників" може бути некошерний POS. Курс для карт, завищений на 1.5-2% в порівнянні з конкурентами.
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