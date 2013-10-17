Просто замечательно! На телефоне с Андроид 7.0 не заходит в приложение, а через браузер не заходит из за не доставленной за 120 секунд СМС. Что с Аллой вообще уже третью неделю какие то косяки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Деньги, внесенные через банкомат с кешин еще в 17-30 до сих пор не поступили на счет. Капец! Что с Аллой происходит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Alfa_Bank, кто вам давал инструкцию в статье касательно того, как надо воспользоваться услугой пополнения через терминалы Привата?
В инструкции написано:
alfabank.ua написав:1 Найти ближайший терминал Приватбанка.
2 На главном экране нажать значок «пополнить карту другого банка», далее выбрать кнопку «Альфа-Банк».
3 Указать номер карті физлица, номер бизнес-карты ФЛП или юридического лица в Альфа-Банке, указать сумму и внести наличные.
Эта опечатка есть в статье
На том терминале, котором пробовал, после нажатия на кнопку «Пополнить карту другого банка» терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.
После этого попадаем уже непосредственно сам шаблон оплаты, в котором есть поля: -- Номер карти/Номер договору [вказане значення повинно бути від 1 до 18-ти символів] По номеру карты инфу с базы Альфы подтягивается, по номеру договора кредитной карты -- нет. Если в этой статье имелось в виду, можно вместо номера ввести IBAN, в данное поле его не введёшь (смотрите примечание в скобках выше) -- Сума, грн [сума повинна мати формат 10.00 (роздільник через точку)] Если в этом поле ввести только целое число 10, то терминал будет ругаться -- надо вводить именно 10.00
Альфа-Банк, вы для клиентов лёгкие пути любите усложнять...
ps Терминал рисует комиссию со стороны Аллы и Привата -- 0 грн. Шаблончик работает только в терминале, через Приват24 посылает...
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Кащей написав:Товарищи книгочеи, Алла по книгарне пана Безоса орехи насыпает как обещано? 20-ю процентами в этом месяце соблазняет. Ну как тут не потянуться к знаниям. И по какому курсу в РЕДе конвертация идет?
Насипає, якщо купляти безпосередньо в Безоса, бо в "підрядників" може бути некошерний POS. Курс для карт, завищений на 1.5-2% в порівнянні з конкурентами.
"Alfa_Bank" Вчера делали 2 платежа СЭП по 14000 грн каждый. Первый ушел и дошел нормально. А второй в 15-20 после ввода кода в веб-МАБ, выпала какая-то ошибка сумма заблокировалась, но так никуда и не дошла. В чате обещали разобраться и сказали, что переключают на специалиста, но до сих пор от специалиста ответа нет. Сумма 14000грн ей так и не доступна... В веб-МАБ данная операция в списке имеет статус не подтверждена, но деньги списались? Надеюсь деньги разблокируют/вернут в скором времени и предоставят сорри бонус? Подробности в ЛС. З.ы. уже сумма не в блоке, а проведена...
MASolomko написав:Alfa_Bank, кто вам давал инструкцию в статье касательно того, как надо воспользоваться услугой пополнения через терминалы Привата?
В инструкции написано:
alfabank.ua написав:1 Найти ближайший терминал Приватбанка.
2 На главном экране нажать значок «пополнить карту другого банка», далее выбрать кнопку «Альфа-Банк».
3 Указать номер карті физлица, номер бизнес-карты ФЛП или юридического лица в Альфа-Банке, указать сумму и внести наличные.
Эта опечатка есть в статье
На том терминале, котором пробовал, после нажатия на кнопку «Пополнить карту другого банка» терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.
После этого попадаем уже непосредственно сам шаблон оплаты, в котором есть поля: -- Номер карти/Номер договору [вказане значення повинно бути від 1 до 18-ти символів] По номеру карты инфу с базы Альфы подтягивается, по номеру договора кредитной карты -- нет. Если в этой статье имелось в виду, можно вместо номера ввести IBAN, в данное поле его не введёшь (смотрите примечание в скобках выше) -- Сума, грн [сума повинна мати формат 10.00 (роздільник через точку)] Если в этом поле ввести только целое число 10, то терминал будет ругаться -- надо вводить именно 10.00
Альфа-Банк, вы для клиентов лёгкие пути любите усложнять...
ps Терминал рисует комиссию со стороны Аллы и Привата -- 0 грн. Шаблончик работает только в терминале, через Приват24 посылает...
Добрый день. Опечатку исправим, спасибо за сигнал. Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте? Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты"). Формат введения суммы подсказывает сам терминал (мы об этом не писали). Шаблон в Приват24 мы также не упоминали.
ol_zy написав:"Alfa_Bank" Вчера делали 2 платежа СЭП по 14000 грн каждый. Первый ушел и дошел нормально. А второй в 15-20 после ввода кода в веб-МАБ, выпала какая-то ошибка сумма заблокировалась, но так никуда и не дошла. В чате обещали разобраться и сказали, что переключают на специалиста, но до сих пор от специалиста ответа нет. Сумма 14000грн ей так и не доступна... В веб-МАБ данная операция в списке имеет статус не подтверждена, но деньги списались? Надеюсь деньги разблокируют/вернут в скором времени и предоставят сорри бонус? Подробности в ЛС. З.ы. уже сумма не в блоке, а проведена...