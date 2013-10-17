RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8990899189928993>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03

  Driver написав:Друзья, подскажите, если открывать в Альфе стипендиальную карту (аспирантура), то
1) будет ли по ней абонплата?
2) в каком пакете она открывается?

Добрый день. Студенческие карты выпускаются в пакете White. Тарифы - https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9441
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:44

Re: Альфа-Банк

Просто замечательно! На телефоне с Андроид 7.0 не заходит в приложение, а через браузер не заходит из за не доставленной за 120 секунд СМС.
Что с Аллой вообще уже третью неделю какие то косяки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 559
З нами з: 09.02.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:19

Re: Альфа-Банк

Деньги, внесенные через банкомат с кешин еще в 17-30 до сих пор не поступили на счет. Капец! Что с Аллой происходит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 559
З нами з: 09.02.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:23

Re: Альфа-Банк

Товарищи книгочеи, Алла по книгарне пана Безоса орехи насыпает как обещано? 20-ю процентами в этом месяце соблазняет. Ну как тут не потянуться к знаниям.
И по какому курсу в РЕДе конвертация идет?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 30.08.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:38

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, кто вам давал инструкцию в статье касательно того, как надо воспользоваться услугой пополнения через терминалы Привата?

В инструкции написано:
alfabank.ua написав:1 Найти ближайший терминал Приватбанка.

2 На главном экране нажать значок «пополнить карту другого банка», далее выбрать кнопку «Альфа-Банк».

3 Указать номер карті физлица, номер бизнес-карты ФЛП или юридического лица в Альфа-Банке, указать сумму и внести наличные.

Эта опечатка есть в статье
На том терминале, котором пробовал, после нажатия на кнопку «Пополнить карту другого банка» терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.

После этого попадаем уже непосредственно сам шаблон оплаты, в котором есть поля:
-- Номер карти/Номер договору [вказане значення повинно бути від 1 до 18-ти символів]
По номеру карты инфу с базы Альфы подтягивается, по номеру договора кредитной карты -- нет. Если в этой статье имелось в виду, можно вместо номера ввести IBAN, в данное поле его не введёшь (смотрите примечание в скобках выше)
-- Сума, грн [сума повинна мати формат 10.00 (роздільник через точку)]
Если в этом поле ввести только целое число 10, то терминал будет ругаться -- надо вводить именно 10.00

Альфа-Банк, вы для клиентов лёгкие пути любите усложнять...

ps Терминал рисует комиссию со стороны Аллы и Привата -- 0 грн.
Шаблончик работает только в терминале, через Приват24 посылает...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 08.03.18
Подякував: 229 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:10

Re: Альфа-Банк

Кащей написав:Товарищи книгочеи, Алла по книгарне пана Безоса орехи насыпает как обещано? 20-ю процентами в этом месяце соблазняет. Ну как тут не потянуться к знаниям.
И по какому курсу в РЕДе конвертация идет?

Насипає, якщо купляти безпосередньо в Безоса, бо в "підрядників" може бути некошерний POS. Курс для карт, завищений на 1.5-2% в порівнянні з конкурентами.
stryzhko
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 04.10.16
Подякував: 329 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:36

  _PORT_UA написав:Деньги, внесенные через банкомат с кешин еще в 17-30 до сих пор не поступили на счет. Капец! Что с Аллой происходит?

Добрый день. Укажите сумму внесения, счет для пополнения и каким образом оплачивали в банкомате.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9441
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:46

"Alfa_Bank"
Вчера делали 2 платежа СЭП по 14000 грн каждый. Первый ушел и дошел нормально.
А второй в 15-20 после ввода кода в веб-МАБ, выпала какая-то ошибка сумма заблокировалась, но так никуда и не дошла.
В чате обещали разобраться и сказали, что переключают на специалиста, но до сих пор от специалиста ответа нет.
Сумма 14000грн ей так и не доступна...
В веб-МАБ данная операция в списке имеет статус не подтверждена, но деньги списались?
Надеюсь деньги разблокируют/вернут в скором времени и предоставят сорри бонус?
Подробности в ЛС.
З.ы. уже сумма не в блоке, а проведена... :shock:
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 20.01.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:50

  MASolomko написав:Alfa_Bank, кто вам давал инструкцию в статье касательно того, как надо воспользоваться услугой пополнения через терминалы Привата?

В инструкции написано:
alfabank.ua написав:1 Найти ближайший терминал Приватбанка.

2 На главном экране нажать значок «пополнить карту другого банка», далее выбрать кнопку «Альфа-Банк».

3 Указать номер карті физлица, номер бизнес-карты ФЛП или юридического лица в Альфа-Банке, указать сумму и внести наличные.

Эта опечатка есть в статье
На том терминале, котором пробовал, после нажатия на кнопку «Пополнить карту другого банка» терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.

После этого попадаем уже непосредственно сам шаблон оплаты, в котором есть поля:
-- Номер карти/Номер договору [вказане значення повинно бути від 1 до 18-ти символів]
По номеру карты инфу с базы Альфы подтягивается, по номеру договора кредитной карты -- нет. Если в этой статье имелось в виду, можно вместо номера ввести IBAN, в данное поле его не введёшь (смотрите примечание в скобках выше)
-- Сума, грн [сума повинна мати формат 10.00 (роздільник через точку)]
Если в этом поле ввести только целое число 10, то терминал будет ругаться -- надо вводить именно 10.00

Альфа-Банк, вы для клиентов лёгкие пути любите усложнять...

ps Терминал рисует комиссию со стороны Аллы и Привата -- 0 грн.
Шаблончик работает только в терминале, через Приват24 посылает...

Добрый день. Опечатку исправим, спасибо за сигнал.
Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте? Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты"). Формат введения суммы подсказывает сам терминал (мы об этом не писали). Шаблон в Приват24 мы также не упоминали.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9441
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:52

  ol_zy написав:"Alfa_Bank"
Вчера делали 2 платежа СЭП по 14000 грн каждый. Первый ушел и дошел нормально.
А второй в 15-20 после ввода кода в веб-МАБ, выпала какая-то ошибка сумма заблокировалась, но так никуда и не дошла.
В чате обещали разобраться и сказали, что переключают на специалиста, но до сих пор от специалиста ответа нет.
Сумма 14000грн ей так и не доступна...
В веб-МАБ данная операция в списке имеет статус не подтверждена, но деньги списались?
Надеюсь деньги разблокируют/вернут в скором времени и предоставят сорри бонус?
Подробности в ЛС.
З.ы. уже сумма не в блоке, а проведена... :shock:

Добрый день. В работе.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9441
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8990899189928993>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, izibank, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4337, 4338, 4339
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43385 5249221
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 09:52
Menwyy
Идея Банк 1 ... 1866, 1867, 1868
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18673 2620353
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 09:02
swan forever
ОКСІ БАНК 1 ... 75, 76, 77
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
768 108479
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 08:22
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.