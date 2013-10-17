Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:04

Alfa_Bank написав: Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте? Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте?

Alfa_Bank написав: Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). ...Шаблон в Приват24 мы также не упоминали. Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). ...Шаблон в Приват24 мы также не упоминали.

Alfa_Bank написав: IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты"). IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты").

Alfa_Bank, инструкция по пополнению карты без авторизации картой Привата:— подойти к терминалу;— нажимаем на кнопку "Пополнение карты другого банка"— вместо выбора кнопки "Альфа-банк", терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.Т. е., клиент может искать кнопку "Альфа-банк", которой нет. Если что-то пойдет не так, то будите отшивать клиента типа, что он делал не по инструкции.Не упоминали, но в терминале Привата подтягивается указанный мной шаблон из Приват24, в котором названия полей я указал выше. Если в поле написано, что можно в нём указать номер карты или договора, то значить это можно и указывать.ps Шаблон через Приват24 не даёт использовать, только в терминале.В вашей статье не было инструкции касательно этого способа, просто указали о такой возможности. А дальше типа пользователь сам пусть решает...ps У вас там кто-то перед написанием статьи проверял инструкцию пополнения карты и кредита по IBAN?