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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:03
Alfa_Bank написав:
Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте?
вероятно "далее выбрать кнопку «Альфа-Банк»"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:04
Alfa_Bank написав:
Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте?
Alfa_Bank, инструкция по пополнению карты без авторизации картой Привата:
— подойти к терминалу;
— нажимаем на кнопку "Пополнение карты другого банка"
— вместо выбора кнопки "Альфа-банк", терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.
Т. е., клиент может искать кнопку "Альфа-банк", которой нет. Если что-то пойдет не так, то будите отшивать клиента типа, что он делал не по инструкции.
Alfa_Bank написав:
Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). ...Шаблон в Приват24 мы также не упоминали.
Не упоминали, но в терминале Привата подтягивается указанный мной шаблон из Приват24, в котором названия полей я указал выше. Если в поле написано, что можно в нём указать номер карты или договора, то значить это можно и указывать.
ps Шаблон через Приват24 не даёт использовать, только в терминале.
Alfa_Bank написав:
IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты").
В вашей статье не было инструкции касательно этого способа, просто указали о такой возможности. А дальше типа пользователь сам пусть решает...
ps У вас там кто-то перед написанием статьи проверял инструкцию пополнения карты и кредита по IBAN?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:09
MASolomko написав:
ps У вас там кто-то перед написанием статьи проверял
Очень часто орфографические ошибки на сайте. Наверное нет Департамента литредакции))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:16
mephala написав: Striker написав: ol_zy написав:
А с каких пор сендмани берет с пакетной альфы комиссию при п2п на приват? Или 0 комиссии - это слишком много?
Вчера проверял, рисует комисс за р2р. Тоже думал, что на шару.
не путайте комис карты и комис сервиса.
у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход.
а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.
сендмани - это приватовский п2п он может только вытащить с алки и вытаскивает без комиса, а комис зависит от карты получателя, если уни привата, то тоже без комиса будет.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:22
Striker написав: mephala написав:
не путайте комис карты и комис сервиса.
у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход.
а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.
Т.е. тянуть другим банком с пакетной будет бесплатно?
да, только некоторые банки (например, моно) в черном списке у альфы и карту могут залочить
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:41
Квінто написав: clientage написав:
Квінто, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например
Имеется в виду "Поповнення своєї картки" в Монобанке? Так в тарифах вроде такое тарификуется как раз. Хотя, повторюсь, я так раньше всегда забирал с Альфы. И было бесплатно. Сейчас изучал тарифы и наткнулся, на то, что такие операции тарифицируются Альфой
не тарифицируются если с пакетной Ультра или вайт, что-то вы не то начитали.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:57
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте?
Alfa_Bank, инструкция по пополнению карты без авторизации картой Привата:
— подойти к терминалу;
— нажимаем на кнопку "Пополнение карты другого банка"
— вместо выбора кнопки "Альфа-банк", терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.
Т. е., клиент может искать кнопку "Альфа-банк", которой нет. Если что-то пойдет не так, то будите отшивать клиента типа, что он делал не по инструкции.
Alfa_Bank написав:
Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). ...Шаблон в Приват24 мы также не упоминали.
Не упоминали, но в терминале Привата подтягивается указанный мной шаблон из Приват24, в котором названия полей я указал выше. Если в поле написано, что можно в нём указать номер карты или договора, то значить это можно и указывать.
ps Шаблон через Приват24 не даёт использовать, только в терминале.
Alfa_Bank написав:
IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты").
В вашей статье не было инструкции касательно этого способа, просто указали о такой возможности. А дальше типа пользователь сам пусть решает...
ps У вас там кто-то перед написанием статьи проверял инструкцию пополнения карты и кредита по IBAN?
Спасибо. Проверим ваши комментарии.
ps. Статья - это только новость, детальную инструкцию по погашению клиент может получить в КЦ.
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