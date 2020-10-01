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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8990899189928993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:03

  Alfa_Bank написав:Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте?

вероятно "далее выбрать кнопку «Альфа-Банк»"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:04

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте?
Alfa_Bank, инструкция по пополнению карты без авторизации картой Привата:
— подойти к терминалу;
— нажимаем на кнопку "Пополнение карты другого банка"
— вместо выбора кнопки "Альфа-банк", терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.

Т. е., клиент может искать кнопку "Альфа-банк", которой нет. Если что-то пойдет не так, то будите отшивать клиента типа, что он делал не по инструкции.

  Alfa_Bank написав:Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). ...Шаблон в Приват24 мы также не упоминали.
Не упоминали, но в терминале Привата подтягивается указанный мной шаблон из Приват24, в котором названия полей я указал выше. Если в поле написано, что можно в нём указать номер карты или договора, то значить это можно и указывать.
ps Шаблон через Приват24 не даёт использовать, только в терминале.

  Alfa_Bank написав:IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты").
В вашей статье не было инструкции касательно этого способа, просто указали о такой возможности. А дальше типа пользователь сам пусть решает...

ps У вас там кто-то перед написанием статьи проверял инструкцию пополнения карты и кредита по IBAN?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:09

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:ps У вас там кто-то перед написанием статьи проверял

Очень часто орфографические ошибки на сайте. Наверное нет Департамента литредакции))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:16

  mephala написав:
  Striker написав:
  ol_zy написав:А с каких пор сендмани берет с пакетной альфы комиссию при п2п на приват? Или 0 комиссии - это слишком много?

Вчера проверял, рисует комисс за р2р. Тоже думал, что на шару.


не путайте комис карты и комис сервиса.
у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход.
а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.

сендмани - это приватовский п2п он может только вытащить с алки и вытаскивает без комиса, а комис зависит от карты получателя, если уни привата, то тоже без комиса будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:22

  Striker написав:
  mephala написав:не путайте комис карты и комис сервиса.
у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход.
а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.

Т.е. тянуть другим банком с пакетной будет бесплатно?

да, только некоторые банки (например, моно) в черном списке у альфы и карту могут залочить
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:41

  Квінто написав:
  clientage написав:Квінто, поэтому используйте сторонний р2р-сервис: Мони или Пумбы, например

Имеется в виду "Поповнення своєї картки" в Монобанке? Так в тарифах вроде такое тарификуется как раз. Хотя, повторюсь, я так раньше всегда забирал с Альфы. И было бесплатно. Сейчас изучал тарифы и наткнулся, на то, что такие операции тарифицируются Альфой

не тарифицируются если с пакетной Ультра или вайт, что-то вы не то начитали.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:57

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Что именно вы считаете некорректным в инструкции на сайте?
Alfa_Bank, инструкция по пополнению карты без авторизации картой Привата:
— подойти к терминалу;
— нажимаем на кнопку "Пополнение карты другого банка"
— вместо выбора кнопки "Альфа-банк", терминал предлагает считать номер карты или ввести его вручную.

Т. е., клиент может искать кнопку "Альфа-банк", которой нет. Если что-то пойдет не так, то будите отшивать клиента типа, что он делал не по инструкции.

  Alfa_Bank написав:Мы не писали, что можно использовать номер карточного договора или IBAN при пополнении карты (только номер карты). ...Шаблон в Приват24 мы также не упоминали.
Не упоминали, но в терминале Привата подтягивается указанный мной шаблон из Приват24, в котором названия полей я указал выше. Если в поле написано, что можно в нём указать номер карты или договора, то значить это можно и указывать.
ps Шаблон через Приват24 не даёт использовать, только в терминале.

  Alfa_Bank написав:IBAN используется для пополнения кредита (через меню "У меня нет карты").
В вашей статье не было инструкции касательно этого способа, просто указали о такой возможности. А дальше типа пользователь сам пусть решает...

ps У вас там кто-то перед написанием статьи проверял инструкцию пополнения карты и кредита по IBAN?

Спасибо. Проверим ваши комментарии.
ps. Статья - это только новость, детальную инструкцию по погашению клиент может получить в КЦ.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:17

Re: Альфа-Банк

В октябре кому-то кб за заказ.уа начисляли? Сделал несколько покупок...ни по одной нет кб.
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