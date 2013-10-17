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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8991899289938994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:42

  nijizafu написав:Такая же ситуация и в то же время.
Но деньги все еще в статусе Не подтверждена транзакция.
Первый раз обратился в чат и теперь понимаю недовольство форумчан.
Сказали ждать ответа специалиста в течение 12 часов, то есть денег до понедельника не видать?

Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9442
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 846 раз.
 
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  #<1 ... 8991899289938994
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