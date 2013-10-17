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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:42
nijizafu написав:
Такая же ситуация и в то же время.
Но деньги все еще в статусе Не подтверждена транзакция.
Первый раз обратился в чат и теперь понимаю недовольство форумчан.
Сказали ждать ответа специалиста в течение 12 часов, то есть денег до понедельника не видать?
Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
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